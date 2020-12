Close

Imitadora de JLo denuncia discriminación de TikTok Connie Peña, quien es reconocida como imitadora de Jennifer López, dio a conocer las razones por las que la famosa red social le cerró su cuenta. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Connie Peña, conocida como “una de las mejores imitadoras de Jennifer López”, denuncia que fue eliminada su cuenta de TikTok. “Necesitamos ayuda de un abogado por la discriminación de lo que nos está pasando”, explicó en una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram. “Me borraron de TikTok con más de 1.3 millones de seguidores en menos de seis meses”. RELACIONADO: ¿Dos JLo? Doble de JLo conoce a Jennifer López por primera vez. ¡Mira la foto! Image zoom Credit: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images De acuerdo con la bailarina, está red social considera que está confundiendo a la gente al hacerse pasar por la intérprete de “On the Floor”. Sin embargo, Peña advierte: “Jamás digo que soy JLo. He tenido muchísima gente que me dice ‘JLo, JLo, una foto’, ‘JLo, te amo’ y yo digo ‘no soy JLo, soy su imitadora, soy la doble”. Image zoom Credit: Instagram/Connie Peña “Lo que me está diciendo TikTok es que estoy posando como otra persona u organización de una manera confusa [en este caso JLo] y que ellos no permiten eso”, relató. “Para mí es una discriminación que me digan que estoy posando de una manera confusa siendo yo, con una cuenta verificada”. Image zoom La actriz asegura que en dicha red “no me visto como JLo, me visto como yo misma”. Sin embargo, parece que realizar el Pa’ti Challenge levantó ámpula en una persona que realizó un artículo al respecto. “Te pareces demasiado a JLo, entonces te vamos a borrar”, mencionó. “Hay muchísimos imitadores en este mundo. Es nuestro trabajo”, mencionó. “No nos tienen que eliminar o discriminar, o borrar nuestras cuentas de redes sociales porque alguien quiso hacer un reportaje y decir: ‘Connie me confundió demasiado, bórrenla’ ”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Connie Peña dejó claro que “toda la gente en TikTok es lo que hacemos: imitamos voces, hacemos parodias, imitamos comedias, imitamos artistas porque de eso se trata TikTok, de imitación”. Como vive de la exposición pública y “ahora estoy haciendo mi propia carrera, mi propia música”, con esta acción está perdiendo contratos laborales o han sido suspendidos “hasta que recupere mi cuenta”.

