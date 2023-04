Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, le hace una importante promesa a su suegra Maribel Guardia Tras la muerte de Julián Figueroa, hace una semana, su viuda, Imelda Tuñón, ha hablado con su suegra Maribel Guardia para darle una noticia fundamental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 9 de abril de 2023, se dio a conocer que Julián Figueroa había fallecido a los 27 años de edad. Le sobreviven su hijo José Julián y su esposa Imelda Garza Tuñón. El cantante y su familia vivían con su madre Maribel Guardia y su padrastro Marco Chacón; por ello, a la muerte del joven, no se sabía cuál sería la decisión que tomaría la viuda con respecto a su vida y la de su nene. Ahora, ha decidido hacerle una importante promesa a su famosa suegra y se quedará a vivir con ella. "[Maribel Guardia] siempre ha sido una muy buena suegra. La verdad es que la considero una segunda madre. Nos hemos apoyando mutuamente en esto y tenemos una relación muy bonita, gracias a Dios", mencionó al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). "Espero que nunca cambie esto y sé que nunca va a cambiar. Ella apoya incondicionalmente a mi hijo y eso me hace muy feliz. Yo también estoy para ella. De hecho, me voy a quedar aquí, la voy a apoyar en todo lo que pueda. Lo que menos necesita ahorita es estar sola". La joven continuará con la actriz y sus proyectos profesionales también. "Toda mi vida está aquí. Mi trabajo está aquí; soy cantante, actriz", continuó. "No planeo dejar la ciudad y, sobretodo, no planeo dejar sola a [mi suegra] en estos momentos tan difíciles que está pasando. Voy a estar estar con ella siempre y la voy a apoyar en todo lo que necesite". Maribel Guardia, nueva y nieto Credit: Maribel Guardia Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Imelda Garza Tuñón cerró con una reflexión de lo que esposo Julián Figueroa logró. "Fue una persona que estaba en contra de los conflictos familiares. Tuvieron sus diferencias él y otros familiares", reveló. "Al final él fue el que los resolvió, le habló a toda la familia, los volvió a unir y en estos días toda la familia vino a visitarlo, todos vinieron a verlo, querían presentar sus respetos a la familia y a él, y es algo muy bonito porque al final una persona que pudo unir a una familia es una persona muy buena".

