Viuda de Julián Figueroa rompe el silencio tras la muerte del cantante Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, se pronuncia tras la muerte de su esposo y padre de su hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes 10 de abril de 2023, se dio a conocer que Julián Figueroa había fallecido tras sufrir un infarto en su casa de la Ciudad de México. La noticia del deceso del único hijo de Maribel Guardia ocasionó gran conmoción entre propios y extraños, debido a que el joven tenía 27 años; le sobreviven su primogénito José Julián y su ahora viuda Imelda Garza Tuñón. La joven, quien está iniciando una carrera como cantante y es conocida como Ime Garza, había guardado silencio hasta ahora. "Te amo por siempre", mencionó en su cuenta de Instagram. "Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore". Acompañó este texto con una serie de imágenes donde se les ve disfrutando en diversos momentos. Julian Figueroa, Imelda Garza Julian Figueroa, Imelda Garza | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este mensaje ocasionó las reacciones de los cibernautas. "Nos deja con mucho dolor pero sobre todo con tantos recuerdos felices que harán que viva por siempre con nosotros"; "Ime, mi más sentido pésame. Julián era una gran persona. Que en paz descanse. Mis oraciones están contigo y toda tu familia. Te mando un fuerte abrazo"; "Lo siento mucho Imelda Tuñón. Todo mi cariño en estos duros momentos", y "No dejes a tu suegra va a necesitar mucho de ti y tu hijo", fueron algunos comentarios. Diversos han mencionado que las cenizas de Julián Figueroa serían enviadas a casa de su madre Maribel Guardia; donde acudieron sus amigas Olivia Collins, Lorena Herrera, José Manuel Figueroa, entre muchos otros. Sin embargo, la actriz restringió el acceso a su hogar para estar en la intimidad pasando su duelo.

