Viuda de Julián Figueroa habla de la herencia que le dejó al cantante Joan Sebastian Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, habla por primera vez de lo que sucederá con los bienes que debía recibir de Joan Sebastian. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julián Figueroa Credit: Instagram Julián Figueroa Cuando Joan Sebastian falleció salió a la luz que había muerto sin haber hecho un testamento. Ante ello, se inició un proceso legal para que todos sus hijos recibieran en partes iguales su fortuna. Sin embargo, como una de sus descendientes, Juliana Figueroa, no estuvo de acuerdo con la información de los bienes, ha entorpecido el avance. Cuando todo parecía indicar que estaban a punto de llegar a un acuerdo, falleció Julián Figueroa; lo cual, ha vuelto a complicar la situación debido a que sería su primogénito, José Julián, quien debe tener la parte de la herencia de su abuelo. Ahora, Imelda Tuñón, viuda del hijo de Maribel Guardia, habla sobre esta situación. "La verdad es que no estoy enterada de eso [la sucesión intestamentaria de Joan Sebastian]; pero estoy segura que sí nos dejaron protegidos", confesó a los medios de comunicación. "Ahorita no he tenido cabeza para pensar en eso". La joven explicó que Marco Chacón, el esposo de Guardia, es el encargado de los asuntos legales que corresponden a todo lo relacionado con la sucesión intertestamentaria; así como, todo lo relacionado con su trabajo musical. "Eso lo va a manejar Marco que es abogado y que es el que tiene experiencia en esto", explicó. "La verdad, es que ahorita no tengo cabeza y no sabría qué hacer; es un tema muy complicado". Julián Figueroa, esposa e hijo Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Imelda Tuñón reveló que sueña con Julián Figueroa pensando que todavía está vivo. "Siento todavía su presencia en la habitación. Si está cargada todavía de su presencia porque todavía está muy presente, pero en sueños, lo sueño bien", relató. "Lo sueño que está vivo y todo está normal. Cuando despierto, me cae el veinte [entiendo que falleció]".

