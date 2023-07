Imelda Tuñón confiesa el reclamo que le hizo a su esposo Julián Figueroa Tras quedar viuda, Imelda Tuñón abre su corazón y da a conocer la queja que le hizo a Julián Figueroa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Julián Figueroa falleció, el 9 de abril de 2023, tenía solo 27 años; sin embargo, estaba casado con Imelda Tuñón; ambos tuvieron a un hijo llamado José Julián, para la viuda ha sido muy difícil poder lidiar con esta pérdida cuando ambos tenían muchas experiencias por vivir en familia; por ello, la joven confesó que le hizo un reclamo a su esposo en sueños. "He soñado bastante con [Julián Figueroa]; sueño cosas cotidianas", relató Garza Tuñón a los medios de comunicación. "Pero me pasó que, un día antes de su tercer mes de fallecido, soñé con él y nos estábamos peleando porque le estaba reclamando que porqué se había ido, que porqué me había dejado sola, que porqué ya no estaba y se fue así, tan de repente, cuando teníamos muchos proyectos juntos". La nuera de Maribel Guardia reveló cuál era el plan que tenían antes del deceso del cantante. "Nos íbamos a ir a un viaje Japón, lo teníamos planeado", reveló. "A él le encantaba la cultura japonesa como a mí y nos queríamos ir bastante tiempo, como mes y medio, visitar todos los templos. Queríamos hacer muchas cosas y creo que nos faltó mucho tiempo". Julian Figueroa Imelda Garza Credit: (Medios y Media/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes de quedar viuda, Imelda Garza Tuñón, nombre completo, se estaba abriendo camino como actriz y cantante; por ello, ahora, está retomando actividades profesionales y será protagonista de la obra de teatro Princesas, un musical real; lo cual, confiesa, le está ayudando a sobrellevar la muerte de Julián Figueroa. "Está siendo muy terapéutico para mí, me ayuda a despejarme", mencionó. "Obviamente, cuando no estoy en esto, si me cae un poquito pesada la situación; sobretodo por la cosas que quería compartir con Julián, que nos compartíamos normalmente, [decía] 'quiero enseñarle esto'. 'Salió la nueva temporada de tal serie'; no sé. Estoy todavía en negación en esa parte porque no asimilo que todo esto que quiero compartir con él no lo voy a poder compartir".

