Tras años de ausencia Imanol Landeta revela por qué se retiró de la actuación Luego de realizar su último proyecto en 2009, Imanol Landeta se alejó del espectáculo y ahora cuenta toda la verdad detrás de su decisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Imanol Landeta tenía una carrera en ascenso gracias a diversos programas de televisión, obras de teatro y estaba desarrollándose como cantante también, de pronto desapareció del medio artístico sin mayor explicación. Ahora, el actor revela porqué decidió dejar su profesión de manera intempestiva en el 2009, cuando participó en la telenovela Juro que te amo. "En ese conocer nada más el mundo artístico, de pronto tuve la inquietud de hacer otras cosas, experimentar una manera distinta de hacer la vida", confesó Landeta al programa Envinadas (YouTube). "Es tan intenso el mundo artístico, es tan celoso también, te abraza, te absorbe y, literal, le aventé fuego a mis barcos y los quemé y dije 'me retiro'". El famoso confiesa que lo consideró e hizo lo que le creyó lo más adecuado, y puso una casa productora. "Pasó tiempo, lo estuve pensando. Quería experimentar algo diferente, no podía salir", relató. "Puse una casa productora, pero me sentía demasiado cerca. Lo primero que se me ocurrió, estaba obsesionado con los flujos de efectivo. Decía 'tiene que correr el dinero. No puede ser que un proyecto [un pago en] una sola exhibición'. Porque así pasaba en el mundo artístico, hacías un proyecto, se acababa y hasta que llegaba otro". Imanol Landeta Imanol Landeta | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los miedos le hicieron al también cantante tener otros negocios y estudiar la universidad. "De pronto tu mente necesita tener un descanso y si no tienes proyecto, qué haces, yo no era exclusivo, entonces dije 'y si no tengo novela y si no tengo disco, y si no tengo concierto'. Entonces, entre más vas abriendo tus opciones, te diversificas, está más fácil. Entonces, no estaba muy contento con la casa productora y le vendí a mi socio. Me meto a estudiar administración", continuó. "Fue como me fui alejando, alejando". Ahora, Imanol Landeta pretende recuperar su carrera artística en el campo musical, al tiempo que está desarrollando su faceta como pintor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tras años de ausencia Imanol Landeta revela por qué se retiró de la actuación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.