Imágenes desatan rumores de romance entre Horacio Pancheri y Carmen Villalobos Un programa de televisión colombiano publicó unas imágenes de ambos actores que han desatado los rumores sobre una posible relación entre ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Horacio Pancheri y Carmen Villalobos Horacio Pancheri y Carmen Villalobos | Credit: Mezcalent x2 Tras confirmarse la separación de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos hace ya más de dos meses, muchos son los que apuntan a que la actriz habría comenzado una relación con Horacio Pancheri. Hace algunas semanas fue el propio actor argentino quien desmintió las especulaciones sobre un romance entre ambos, aunque gracias a un video donde han sido captados juntos, los comentarios sobre su posible noviazgo han vuelto con más fuerza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según muestran las imágenes difundidas por el programa Lo sé todo Colombia, a los actores se les ve hablando durante una pausa de las grabaciones de Top Chef VIP (Telemundo), proyecto en el que están trabajando. "No se despegaban ni un instante, pero además de esto, le ayudó a cargar todas sus cosas personales porque él es un caballero", comentaron los conductores del citado show. El cariñoso mensaje que le dedicó la colombiana a Horacio también ha avivado los rumores de esta relación especial entre ellos. "Qué te puedo decir, que no te haya dicho ya. Fue un placer tenerte en el programa. El más disciplinado de todos. Ojalá sigas cultivando ese amor que tienes por la cocina y sigas siendo ese maravilloso ser humano que eres. Muchas bendiciones de aquí en adelante", dijo Villalobos a través de su cuenta de Instagram cuando el intérprete fue eliminado de la competencia de cocina. Sin embargo, Pancheri tras estas palabras, aclaró que siente mucho respeto por la conductora pero nada más: "Yo tengo novia y nada que ver con Carmen. Somos buenos compañeros. Siempre tienen que inventar algo y me agarraron a mí en ese chisme, también me vincularon con alguien más del concurso. Ella a veces probaba mis postres, a veces el de otros, pero nada que ver".

