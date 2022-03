¡Ilse de Flans sufre accidente en pleno concierto! ¡Se lanza al público y nadie le agarra! ¡Aquí las sorprendentes imágenes y la reacción de la cantante que confió en sus fans quienes no reaccionaron a tiempo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se supone que los fans de los artistas están ahí para apoyar a los grandes talentos, aunque un exceso de confianza hacia su fanaticada puso a Ilse Olivo, una de las famosas integrantes del grupo Flans, en graves apuros que podrían haber tenido un peor desenlace. Todo sucedió en el Auditorio Nacional de México, durante el concierto que las Flans daban junto a Pandora. En un momento en el que Ilse cantaba entre el público, se dejó caer para que la audiencia que le rodeaba le agarrara en el aire, pero se dio de bruces al no encontrar quien lo hiciera, ya que todos estaban pendientes de grabar con sus celulares. La caída se hizo viral y pronto corrió por las redes. Incluso la misma Ilse, haciendo gala de su sentido del humor, lo compartió en su propia red de Instagram: "¡Aquí la caída! ¡Ayúdenme no sean así!", escribió bajo el clip añadiendo una serie de emojis llorando de risa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Célebres amigos de la protagonista del susto le siguieron el juego. El cantante Benny Ibarra le contestó con ojitos enamorados: "¡Qué gran momento, gracias!"; un fan le aseguró que eso en Guadalajara no le habría pasado: "JAJAJA, pido perdón por reírme, JAJAJA, pero prometo que yo en Guadalajara sí te ayudo". Ilse Olivo Flans Credit: Videograb IG Ilse Olivo "Oye, ¿y no te lastimaste? Estás chiquita, hay que cuidarte", expresó su preocupación otra internauta. "Bendito Dios que me cuida", contestó la cantante. "La vi muy cerca, pero no me pasó nada", confirmó. El trío mexicano, compuesto por Ivonne Guevara, Irma Mimí Hernández e Ilse María Olivo, debutó en 1985 como Flans. Disfrutaron de temas tan célebres como "Bazar", "No controles" y "Tímido", y siempre fueron famosas por sus vestuarios y coreografías.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Ilse de Flans sufre accidente en pleno concierto! ¡Se lanza al público y nadie le agarra!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.