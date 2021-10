Ilse Arias se pronuncia contra Miss Universo: "Me parece un horror" ¿Por qué Ilse Arias considera negativo un certamen como Miss Universo? Ella responde de manera contundente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Ilse Arias consideraba los certámenes de belleza como algo bueno, con el tiempo descubrió que era una plataforma donde se juzga a las personas por su aspecto físico. Ante ello, se pronunció en contra del concurso Miss Universo. "Me parece un horror; no puedo creer que siga existiendo", advirtió al diario mexicano El Universal. La protagonista de la teleserie 100 días para enamorarse confiesa que ha sido señalada por su peso corporal. Primero, durante su infancia, por su sobrepeso; ahora, por su delgada figura. Afortunadamente, su carácter le ha ayudado para que las críticas al respecto no le afecten. "Está a sí de 'denle un bolillo', nada les parece. De lo único que estoy segura es que nadie debería estar juzgando el cuerpo de nadie más y que hay todo tipo de bellezas", enfatizó. "Soy muy corajuda [enojona], muy mexicana, y la verdad no me afecta; tampoco es como que me ataquen mucho, ni le entro al juego ni nada, pero me molesta que lo hagan con otras mujeres y hombres". La actriz hace este tipo de disertaciones debido al proyecto Señorita 89, serie donde participa y que está en etapa de postproducción, la cual, justamente, se presenta un retrato de lo qué hay detrás de este tipo de contiendas. ilse-salas.jpg Ilse Salas, protagonista de 100 días para enamorarme. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Crecimos en una cultura que lo celebraba; todo el tiempo estamos juzgando cómo se ven los demás pero los tiempos están cambiando afortunadamente", mencionó. "Es una serie que ha bla de los concursos de belleza en los 80 y el mundo oscuro detrás de la mujer perfecta [que logra ser] coronada". Por su parte, Ilse Arias no da importancia a las críticas y se concentra en los diferentes proyectos que tiene en cine y televisión.

