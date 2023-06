La valiente confesión de Ilia Calderón: una foto reveladora de su vitiligo y un mensaje inspirador Tras haber sido diagnosticada con vitiligo hace unos años, Ilia Calderón hace frente así a este padecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ilia Calderon - Poderosas Credit: Univision/David Maris Este 25 de junio de 2023, se celebra el Día mundial del vitiligo, una enfermedad incurable que han padecido famosos como Michael Jackson, Jon Hamm, Winnie Harlow y Steve Martin, entre otros. De hecho, Ilia Calderón reveló que hace casi tres años fue diagnosticada con este padecimiento que significó un trabajo personal de aceptación. Por ello, en el marco de este acontecimiento, la presentadora quiso dar un mensaje de apoyo a quienes lidian con una condición como la suya. "Es el día mundial del vitiligo. Una condición autoinmune que afecta tu piel. No hay una cura conocida. El remedio infalible es la aceptación", escribió Calderón en su cuenta de Instagram. "El vitiligo mo define quién eres. Dermatólogos y reumatólogos te guiarán en el diagnóstico". Acompañó el escrito con una imagen donde se le ve portando un sombrero y gafas oscuras, pero dejando al descubierto una mancha blanca en su cuello. La famosa deja en evidencia su orgullo y tranquilidad. Además, subió historias con otros mensajes de autoaceptación. "Ámate, infórmate", dijo. "La belleza está dentro de ti. Ama la piel, tú eres in". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, la periodista desactivó los comentarios en su publicación, a través de sus historias hubo algunos pronunciamiento por parte de los internautas. "En este día Ilia Calderón muestras que eres toda una mujer guerrera. Inspiradora y admirable", dijo un usuario. Como se puede apreciar, Ilia Calderón no se deja derrotar por el vitiligo; al contrario, busca con ello motivas a las personas con este mal a que se quieran como individuos, por encima de su condición física.

