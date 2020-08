¿Quién es el esposo de Ilia Calderón? Eugene Jang es el esposo de la periodista colombiana Ilia Calderón. ¡Conócelo! Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La media naranja de Ilia Calderón se llama Eugene Jang y se crió en Nueva York. Jang, de ascendencia coreana, ha sido pieza fundamental en el desarrollo profesional de Calderón, pues según la periodista colombiana, sin el apoyo del padre de su hija Anna, nada en su vida sería igual. Image zoom @beligoyproductions para People en Español “Evidentemente nosotros fuimos criados en dos culturas completamente diferentes, en dos países distintos”, dice la autora del libro Es mi turno. Un viaje en busca de mi voz y mis raíces (Atria Español). “Pero los valores no tiene cultura ni color”. Image zoom @beligoyproductions para People en Español ¿Cuál es el secreto de su unión? “Tenemos nuestras diferencias como todas las parejas, pero pienso que en nosotros hay un interés genuino en enfocarnos más en las cosas que nos unen y en las cosas buenas del otro, no en lo que somos diferentes”, asegura la copresentadora de Univision News y Aquí y Ahora sobre el fisioterapeuta con quien comparte un hogar en el sur de la Florida. “Tú construyes una familia basada en valores. Los valores son los valores y punto. El respeto, la lealtad, la dignidad, el acompañamiento, eso es igual aquí que en Cafarnaúm”.

