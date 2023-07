Exclusiva: Ilia Calderón habla de su vida fuera del set y una nueva misión Ilia Calderón habla de su vida con su hija Anna y su esposo Eugene Jang fuera del set de Univision, y un nuevo programa muy apegado a su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ilia Calderón habló de su vida fuera del set, en compañía de su esposo Eugene Jang y su hija Anna. "Soy una persona muy familiar, disfruto mucho estar con mi hija, con mi esposo. Hago ejercicio, leo, llevo una vida normal", dijo entre risas a People en Español. "Para mí lo principal y lo más valioso es el tiempo que yo pueda disfrutar con mi hija, con mi esposo, poder visitar a mi familia, recibirlos en mi casa, recibir a mi hija con sus amigas en mi casa, pero mucho de estar en familia nosotros tres juntos". La comunicadora lleva a su hija a la escuela y encuentra tiempo para viajar y pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Mantener el balance no es imposible, aún con su apretada agenda. "Soy una fiel creyente de que con disciplina todo es posible. Puedo ser la mamá de Anna, la esposa de Gene, puedo ser la presentadora del noticiero, puedo atender las reuniones editoriales, estar en la producción de principio a fin de esta serie que me tiene muy emocionada y llena de expectativa", revela sobre su nuevo programa Señales del crimen por ViX. La presentadora colombiana habló con Mezcal TV sobre su matrimonio con Jang. "Mi esposo también tiene su carrera, él es fisioterapeuta y es un hombre también muy ocupado, pero lo más importante es que haya interés de los dos por mantener el amor, por mantener la relación bien y nuestra familia". Ilia Calderon SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este nuevo proyecto se ha convertido en una misión para ayudar a otras personas y prevenir más crímenes. Ilia Calderon Credit: Cortesía de Univision "En mi carrera periodística, después de entrevistar a tantas personas que perdieron sus seres queridos a manos de la violencia, siempre me quedaba con algo y era el deseo de ellos de que esto no lo vida nadie más, de que no se repita", dijo la galardonada periodista a People en Español. "Entonces hay que entender que después de una de esas desgracias hay señales, hay lecciones que aprender". Este nuevo programa presenta casos de la vida real. "Por ahora son 13 episodios. Cada episodio es un caso completamente distinto", dice Calderón. "Tenemos desde niñas de 7 años que han sido víctimas del feminicidio, adolescentes, mujeres que tenían sueños, madres, hijas". Ilia Calderon Credit: Cortesía de Univision La serie incluye entrevistas con detectives, policías, activistas y familiares de las víctimas. "Entendiendo que es un flagelo tan profundo en nuestras sociedades en América Latina y Estados Unidos, que tiene su origen en el machismo y en la misoginia, qué mejor manera de visibilizar a las víctimas y de poder tratar de llevar un programa donde todos podamos aprender una lección y hacer un cambio como sociedad", concluye la presentadora.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Ilia Calderón habla de su vida fuera del set y una nueva misión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.