Exclusiva: Ilia Calderón denuncia la violencia y la discriminación en contra de los asiáticos La presentadora colombiana, casada con el fisioterapeuta coreano-americano Eugene Jang, compartió un poderoso mensaje sobre la ola de odio y discriminación que ha afectado a la comunidad asiática. Mira lo que reveló a People en español. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ilia Calderón alzó la voz contra la violencia y discriminación que ha experimentado la comunidad asiática en Estados Unidos en tiempos recientes. La presentadora afrocolombiana —quien está casada con el fisioterapeuta Eugene Jang, de origen coreano— habló en exclusiva con People en español sobre este tema. La periodista resalta que ya son más de "3,795 incidentes de odio y discriminación contra personas asiático-americanas y de las Islas del Pacífico entre febrero del 2020 y marzo del 2021, de acuerdo con StopAAPIHate.Org". Estas noticias de violentos ataques y maltrato a la comunidad asiática ha impactado profundamente a su familia. "La verdad es que el racismo en todas sus formas nos afecta y es algo que rechazamos tajantemente como familia multi-racial y diversa, y como miembros de una sociedad que todavía no reconoce el racismo que ha sido parte de el diario vivir. Como le ocurre a niños y jóvenes asiáticos, fue objeto de burlas por sus ojos, pero eso es algo de lo que él hablará cuando esté listo para compartir esa experiencia", dice Calderón sobre su esposo. Con su hija Anna también hablan abiertamente sobre el racismo y noticias que impactan al mundo. "En cuanto a nuestra hija Anna creo que estamos viendo en ella los efectos de la formación que impartimos en casa. Ya tiene 8 años y no 4, como cuando la llamaron black face, Anna siempre se ha sentido muy orgullosa de su origen afro-asiático y de sus etnias hispana y coreana, y sabe que es privilegiada de poder crecer en una familia como la nuestra. Ella entiende perfectamente que quien discrimina es quien está equivocado y que ese es un comportamiento que no es aceptable. Por supuesto sentimos temor por sus abuelitos, en medio de esta ola de ataques a adultos mayores asiáticos", confiesa. Calderón compartió el siguiente mensaje en Instagram: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leer algunos comentarios en redes sociales la desconcierta, ya que es evidente los prejuicios que existen. "Es más doloroso leer los comentarios de ciertos miembros de nuestra comunidad hispana que levantan la voz cuando la comunidad hispana es objeto de ataques y crímenes raciales, y que se niegan a reconocer que el racismo que enfrentan otros grupos, argumentando teorías como: 'eso siempre ha sido así', 'el racismo siempre ha existido', 'así es la vida y tienen que enseñar a sus hijos a ser fuertes', 'el racismo está en la mente de ellos', 'ellos se auto-discriminan'. Estos comentarios son solo una muestra viva de que hace falta empatía", añade la galardonada periodista. Aún falta mucho por aprender. "Una de las virtudes más valiosas pero más difíciles de lograr en un ser humano, es tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Estas personas están juzgando desde la posición del privilegio de alguien que no ha enfrentado el racismo", añade Calderón. Ilia Calderon (DO NOT REUSE) Image zoom Credit: @beligoyproductions para People en Español "Esta actitud de negar lo que es evidente no aporta a la construcción de una ciudad tolerante. Debemos trabajar desde nosotros mismos, educarnos, reconocer el racismo y rechazarlo", concluye. "Escuchar las experiencias que otros han vivido y respetarlas y saber que sus historias también importan. Yo quiero una mejor sociedad para mi hija y para todos los niños como ella, y siempre voy a levantar mi voz en contra de un comportamiento inaceptable desde todo punto de vista".

Share options

Close Login

View image Exclusiva: Ilia Calderón denuncia la violencia y la discriminación en contra de los asiáticos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.