Exclusiva: Il Divo recuerda a Carlos Marín y presenta a nuevo integrante La reconocida agrupación Il Divo habla con People en Español, presentando en exclusiva a su nuevo integrante, el cantante mexicoamericano Steven Labrie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Il Divo Credit: Natalie Schiller Il Divo sufrió un doloroso golpe en el 2021, en plena pandemia, con la muerte de uno de sus integrantes. Tras batallar con el coronavirus, el cantante español Carlos Marín murió a sus 53 años. "Cuando Carlos murió todos estábamos destruidos", confiesa el cantante suizo Urs Buhler, incluso llegaron a pensar que sería el fin del popular cuarteto, que está por celebrar 20 años de trayectoria. Sin embargo encontraron la fuerza de para regresar a los escenarios y en el 2022 rindieron tributo a Marín con la gira A New Day. Hoy presentan a un nuevo integrante, el barítono mexicanoamericano Steven Labrie, de 35 años. "Siempre me ha gustado la música de ópera, la música clásica, pero crecí escuchando a Selena Quintanilla por supuesto porque también soy tejano", cuenta a People en Español. "La música mexicana de Javier Solis, Pedro Infante, Jorge Negrete, esos son cantantes maravillosos", añade. "Lo que me impresiona siempre del público de Il Divo es que aunque estamos en los Estados Unidos cantando 'Regresa a mí' por ejemplo, todos los americanos conocen la letra. Es impresionante, me encanta como une la música a toda la gente". Tras el éxito de su disco y gira en español Amor y pasión, lanzarán nuevos temas para sus fanáticos latinos. La agrupación está grabando un nuevo álbum, y están por presentar nuevas canciones navideñas y nuevos temas en español. El año pasado Steven se unió a Il Divo —integrado también por los tenores David Miller, Urs Buhler y Sébastien Izambard—como invitado especial en su gira y los fanáticos lo recibieron con los brazos abiertos. "Creo que somos muy afortunados de haber encontrado a Steven porque no es una cosa obvia de reemplazar a Carlos Marín ni por la voz ni por la personalidad", añade Urs. "Pasamos tanto tiempo juntos que ya encontrar a una cuarta persona que encaje en esa dinámica es increíblemente difícil, y Steven es una persona maravillosa y es tan fácil tenerlo con nosotros, tan fácil trabajar con él, es un placer conocerlo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos Marín Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images El próximo año Il Divo celebrará su 20 aniversario. "No conozco muchas relaciones que puedan durar tanto, estoy impresionado", dice Sébastien Izambard, añadiendo que el trauma y dolor de perder a Carlos Marín los unió. "Nos hizo darnos cuenta que la vida es frágil", añade. "Nunca sabes lo que va a pasar mañana". Esta nueva era de la agrupación es un "renacer", dice Sébastien, algo que se reflejará en su próximo disco. "Estamos trayendo sonidos diferentes, selecciones diferentes de canciones", adelanta sobre la esperada producción. "Este disco es muy importante para nosotros", reconoce David Miller. Estar de gira los ayudó en su proceso de duelo tras la muerte de Marín. "Usamos la música de la manera en que nuestros fans nos dicen que ellos usan nuestra música: para sanar. Y eso hicimos nosotros mismos, usamos la música, nuestras voces, y vaciamos todas nuestras emociones en esta gira para ayudarnos a sanar". Este año querían un nuevo comienzo, por lo que buscaron canciones que trasmitieran alegría y motivación. "Decidimos: vamos a tomar algunos riesgos, vamos a empezar a explorar otras posibilidades", dice Miller, añadiendo que han creado nuevas versiones de algunos éxitos. Il Divo Credit: Mario Schmolka En el 2023 seguirán de gira por Europa, Japón y Australia. En diciembre también realizarán una gira navideña por Estados Unidos. El 2024 lo recibirán con nuevo disco y nueva gira de conciertos. Cuando no están brillando en el escenario, cada uno explora otros pasatiempos creativos. Urs Buhler es amante de las motocicletas, no solo montarlas sino reparar y construirlas. "Me encantan los carros clásicos, los carros rápidos", dice el cantante suizo, además de hacer hiking en las montañas, tocar la guitarra eléctrica y hornear cakes de cumpleaños. Il Divo Credit: Johnny Louis/Getty Images Por su parte, Sébastien Izambard dice otra pasión es renovar casas. "Me encanta la naturaleza, acampar", añade el cantante francés. Miller ha aprendido a "encontrar alegría en las pequeñas cosas, conectar con mi esposa, vivir en el ahora es mi pasión actual", dice el cantante estadounidense. Pasar tiempo al aire libre, ver el amanecer y viajar son fuentes de felicidad para Labrie, quien ha seguido la música de Il Divo desde que era un adolescente. "Me siento agradecido, me siento honrado", dice sobre ser parte de la agrupación. "Estoy muy emocionado por nuestro futuro juntos".

