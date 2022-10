Habla el futbolista al que vinculan sentimentalmente con Shakira Íker Casillas, exportero del Real Madrid, ha roto el silencio al hablarse del supuesto romance que mantiene con la cantante colombiana. Ojo con sus palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con Shakira de nuevo estrenando soltería, ya hay muchos que le están buscando candidatos para salir de ella lo más pronto posible. El último que le han adjudicado es también futbolista, y de los buenos. Se trata de Íker Casillas, el exportero del Real Madrid, todo un personaje querido, respetado y muy admirado en este deporte. Tras correr como la pólvora el supuesto romance entre el madrileño y la colombiana, el deportista no tuvo problema en dar las explicaciones al respecto. Y encima con mucho humor. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Matthias Hangst/Getty Images) A través de sus historias de Instagram, el ex de la periodista Sara Carbonero, lo aclaraba todo de una forma muy curiosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En alguna redacción: Íker sigue a Shakira en Instagram. ¡Eso es que están juntos! ¿Nos inventamos la noticia? ¡No hay huevos! ¡Agárrame el cubata! Tócate las narices, tócate las narices", escribió en clave de humor y con toda la ironía posible. De esta manera, el futbolista español ha dejado claro que de amorío con la bella cantante, nada de nada. El hecho de que la empezara a seguir por las redes hizo saltar todas las alarmas, pero nada más lejos de la realidad. Ambos siguen solteros y sin compromiso. Por ahora.

