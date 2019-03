Hijitos de famosos que son igualitos a sus padres Dicen por ahí que “de tal palo tal astilla” y estos herederos de los famosos sí que son prueba de esto. Dale una mirada a los hijos de famosos que han sorprendido al mundo del espectáculo por su innegable parecido a sus padres. Brad Pitt, William Levy, Kanye West y David Beckham hacen parte de este peculiar listado. Mira las fotos. Dicen por ahí que “de tal palo tal astilla” y estos herederos de los famosos sí que son prueba de esto. Dale una mirada a los hijos de famosos que han sorprendido al mundo del espectáculo por su innegable parecido a sus padres. Brad Pitt, William Levy, Kanye West y David Beckham hacen parte de este peculiar listado. Mira las fotos. More chenriquez Brad Pitt y Vivienne Jolie-Pitt Jun SatoMichael/Putland/Getty Images Cindy y Kaia Ron Galella, Ltd./WireImage/Rande Gerber/Instagram WILLIAM & CHRISTOPHER LEVY Intagram/William Levy Steven and Liv Tyler Fin Costello/Mike Marsland/Getty Images WILL & JADEN SMITH Fred Lee/ABC via Getty Images Paul y James McCartney Sergio del Grande/David M. Benett/Getty Images Demi y Rumer Instagram/Rumer Willis Kanye y North West Bauer-Griffin/GC Images David y Brooklyn Beckham John Peters/Man Utd vía Getty Images Salma y Valentina Vantage News/The Grosby Group SIMON & ERIC COWELL Twitter/Simon Cowell BRUCE & RUMER WILLIS Laura Cavanaugh/FilmMagic; Jason Merritt/Getty Images DONALD & ROCCO FAISON Instagram/Donald Faison TOM & COLIN HANKS Taylor Hill/FilmMagic; Paul Archuleta/FilmMagic CLINT & SCOTT EASTWOOD Kevin Winter/Getty Images for Spike TV; Charles Sykes/Bravo/NBCU Photo Bank via Getty Images) Jorge y Lucas Bernal Gustavo Caballero/Getty Images 1 of 16 Advertisement 1 of 16 Jun SatoMichael/Putland/Getty Images Brad Pitt y Vivienne Jolie-Pitt ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 2 of 16 Ron Galella, Ltd./WireImage/Rande Gerber/Instagram Cindy y Kaia ¡De tal palo, tal astilla! 3 of 16 Intagram/William Levy WILLIAM & CHRISTOPHER LEVY ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 4 of 16 Fin Costello/Mike Marsland/Getty Images Steven and Liv Tyler ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 5 of 16 Fred Lee/ABC via Getty Images WILL & JADEN SMITH ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 6 of 16 Sergio del Grande/David M. Benett/Getty Images Paul y James McCartney ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 7 of 16 Instagram/Rumer Willis Demi y Rumer ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 8 of 16 Bauer-Griffin/GC Images Kanye y North West ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 9 of 16 John Peters/Man Utd vía Getty Images David y Brooklyn Beckham ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 10 of 16 Vantage News/The Grosby Group Salma y Valentina ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 11 of 16 Twitter/Simon Cowell SIMON & ERIC COWELL ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 12 of 16 Laura Cavanaugh/FilmMagic; Jason Merritt/Getty Images BRUCE & RUMER WILLIS ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 13 of 16 Instagram/Donald Faison DONALD & ROCCO FAISON ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 14 of 16 Taylor Hill/FilmMagic; Paul Archuleta/FilmMagic TOM & COLIN HANKS ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 15 of 16 Kevin Winter/Getty Images for Spike TV; Charles Sykes/Bravo/NBCU Photo Bank via Getty Images) CLINT & SCOTT EASTWOOD ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement 16 of 16 Gustavo Caballero/Getty Images Jorge y Lucas Bernal ¡De tal palo, tal astilla! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

