¡Igualita y sin retoques! Sofía Vergara impacta con esta foto de juventud La actriz colombiana ha sorprendido con esta imagen que demuestra que su belleza es natural, sin retoques ni bisturí de por medio. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Que es una de las mujeres más atractivas, de eso no hay duda. Cada vez más cerca de los 50 años (tiene 47), Sofía Vergara es una de esas bellezas naturales producto de unos buenos genes y mucha felicidad, más que del bisturí. Eso se nota al verla y, sobre todo, al compararla con imágenes del pasado que demuestran que, aparte de los cambios normales que conlleva el paso de los años, luce muy parecida. Sus rasgos, sus curvas y sus gestos no han cambiado un ápice ni perdido esa expresividad tan característica suya. La actriz colombiana publicaba una foto suya de sus años mozos e impactaba a sus seguidores que recalcaban precisamente eso, su naturalidad y su hermosura más allá de las cirugías. La imagen pertenece a los inolvidables años 80 en los que comenzaba su andadura como modelo en su país natal, Colombia. La fotografía ha recibido un sinfín de halagos y piropos. "No hay la más mínima diferencia entre esta foto y como estás ahora", "Tan bella antes como lo eres ahora", "¡No has cambiado nada!", dicen sorprendidos algunos de los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom IG/Sofía Vergara La protagonista de Modern family ha sabido aceptar el paso de los años y eso salta a la vista. De vez en cuanto nos deleita con sus copiosas comidas, dulces y platos que demuestran que lo de la dieta no entra en sus planes. ¿Cuidarse? Sí. ¿Ser esclava de su cuerpo? No. Sofía lo tiene claro, no piensa renunciar a los pequeños grandes placeres de la vida por verse perfecta. Eso es precisamente lo que le hace lucir de diez. ¡Y que le quiten lo bailao! Advertisement

