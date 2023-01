Ignacio López Tarso se señala responsable de la muerte de su esposa: "Yo fui el culpable" Durante años, Ignacio López Tarso ha cargado con una culpa a causa de su fallecida esposa y ahora rompe el silencio al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 15 de enero de 2023, Ignacio López Tarso cumplió 98 años; ante ello, hizo un recuento de su vida y realizó una fuerte confesión al asegurar que la muerte su esposa Clara Aranda, en el año 20002, a causa de enfisema pulmonar fue por su responsabilidad y explica las razones. "Yo fui culpable porque el enfisema pulmonar es por abuso del cigarro y yo la enseñé a fumar", advirtió a los medios de comunicación. "De modo que yo me sentí culpable". El actor de 98 años, quien tiene una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, está feliz de su edad y asegura que quiere rebasar el siglo de vida. "[Tengo] 98 años, faltan dos para cumplir el mínimo que quiero; es mi mínimo de vivencia, 100 años. Cuando estaba terminando [los años] 1900 yo estaba nerviosísimo porque no sabía yo si iba a llegar al final del siglo. Yo decía: 'ha de ser padrísimo dejar un siglo y recibir al otro'. Se me hizo", confesó. "Ahora estoy deseando llegar a los 100, ojalá. Con la salud no se sabe nunca". Ignacio López Tarso regresa a la televisión con una pequeña participación en la bioserie de Gloria Trevi; además, está trabajando en lo que será su nueva proyecto teatral. Asegura que físicamente está perfecto, por lo que tiene la esperanza de cumplir su sueño de llegar a los 100 años. Ignacio Lopez Tarso Ignacio Lopez Tarso | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy muy bien; en este momento, me siento sano, me siento fuerte y me siento a gusto, plenamente a gusto", reveló. "No sé mañana y pasado mañana que puede suceder, eso no lo sabemos; no podemos preverlo, pero estoy listo para lo que venga".

