Querido actor mexicano hospitalizado de urgencia Así lo dio a conocer su representante, quien ofreció detalles de cómo se encuentra y qué fue lo que causó su hospitalización. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El veterano actor mexicano Ignacio López Tarso se encuentra hospitalizado desde el pasado viernes debido a una neumonía y una oclusión intestinal. En una entrevista en el programa de televisión mexicano Hoy (Televisa), su representante Lulú Mogollón dijo que el actor de 98 años fue llevado de urgencias a un centro de salud en su país y aseguró que se encuentra estable. "Está bien tratado, va evolucionando, no está grave y eso para todos es algo bueno, lo tienen en terapia intermedia por la edad", indicó Mogollón. "El tratamiento por el intestino tiene que ver que los intestinos se muevan, tengan un buen movimiento y la fluidez. Y de la neumonía ya está saturando mejor", agregó. Juan Ignacio Aranda, hijo del legendario actor de teatro, dijo que su padre está mejorando al tratamiento y aclaró que pronto será dado de alta, de acuerdo al diario mexicano Milenio. Ignacio López Tarso Credit: Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) "Estará hasta el miércoles o jueves en el hospital. Sufrió de una oclusión intestinal y se le complicó con neumonía. Grave, pero afortunadamente todo está bien y él es un toro, mejora paulatinamente", indicó. López Tarso, quien celebró su cumpleaños recientemente, dijo entonces en una entrevista al periódico Excélsior sentirse agradecido de celebrar su vida y que se sentía muy bien de salud. "Estoy totalmente en paz, agradecidísimo por todos estos años de vida porque me sigue gustando mucho vivir y quiero, en dos años más, llegar y celebrar 100 años, en 2025. Quiero seguir trabajando si puedo conservarme como estoy. Me estoy cuidando. Pienso bien, recuerdo bien, tengo buena memoria y estómago. Mi corazón funciona sin ningún problema hasta este momento; mis pulmones, mi cerebro, todo mi cuerpo está funcionando bien", expresó. López Tarso, uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana, nació en la Ciudad de México el 15 de enero de 1925. Además de ser actor, fue militar y tiene una carrera política. Estuvo casado por más de 50 años con Clara Aranda López, quien falleció en el 2000 por enfisema pulmonar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Querido actor mexicano hospitalizado de urgencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.