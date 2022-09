El actor de 91 años, Ignacio López Tarso causa preocupación al informar que tiene COVID-19 El anuncio sobre el estado de salud de Ignacio López Tarso ha desatado la conmoción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En unos días, se llevaría a cabo un homenaje, en Michocán, México, a Ignacio López Tarso tras más de 70 años de trayectoria profesional ininterrumpida. Sin embargo, el actor no podrá estar presente en este reconocimiento debido a que tiene COVID-19. Fue el protagonista de la película La vida inútil de Pito Pérez el encargado de dar a conocer su situación de salud. "Queridos amigos de mis redes sociales. Quiero informales que estoy bien, aunque presentando algunos síntomas de COVID. Por lo tanto, tuvo que ser pospuesto el homenaje que me tenían preparado en Michoacán", reveló López Tarso en su cuenta de Facebook. "Me encuentro en casa, bajo los cuidados de mi familia y siguiendo el tratamiento médico". Acompañó el texto con una imagen donde el famoso ve aprecia sentado en una silla y sonriente. "Me dicen que pronto podré retomar mis actividades y volver a encontrarme, por lo menos virtualmente, con todos ustedes, estimados amigos, en mi obra El águila en la alcoba el próximo 17 y 18 de septiembre", agregó. "Les mando saludos y les agradezco su cariño". Ignacio López Tarso Silvia Pinal Receives Tribute for Her Career Ignacio López Tarso | Credit: Carlos Santiago/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este anuncio ha ocasionado la preocupación de propios y extraños, debido a que el estelar de la película Macario tiene 91 años. "Dios lo siga bendiciendo siempre, estamos haciendo oración por su salud"; "Don Ignacio cuídese mucho para que pronto se recupere; muchas bendiciones, lo admiro y respeto"; "Mis mejores deseos por su pronta recuperación"; "Es usted inspiración para muchos por su fuerza de trabajar y estar siempre activo; es un ejemplo para todos. Dios le conceda mucha salud y muchos años de vida", y "Don Ignacio López Tarso le envío mis mejores vibras", fueron algunos comentarios. Ignacio López Tarso Hasta el momento, se reporta que Ignacio López Tarso se encuentra bien de salud.

