Idris Elba se desahoga y responde a "ridículos mensajes" sobre el coronavirus Tras dar positivo al COVID-19, el actor Idris Elba compartió un mensaje de desahogo a través de sus redes sociales en el que instó a dejar de divulgar "ridículos mensajes" en torno a la pandemia. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor Idris Elba, quien recientemente anunció que había dado positivo al COVID-19, v ompartió un mensaje de desahogo en el que invitó a dejar de divulgar "ridículos mensajes" en torno a la pandemia que ha puesto al mundo patas arriba En un Live a través de su cuenta de Twitter, calificó como estúpidos y ridículos los mensajes que se han compartido en cadena a través de WhatsApp y demás plataformas sociales que afirman que las personas negras no pueden contraer el coronavirus. "Me asusta ver algunos de los comentarios y reacciones de mi gente negra, ustedes también se pueden contagiar del coronavirus. Hay tantas estúpidas y ridículas teorías de conspiración que dicen que no, eso es tonto y estúpido; es la forma más rápida de conseguir que más personas negras mueran", dijo. Asimismo, respondió a las críticas que ha recibido de que su esposa Sabrina Dhowre Elba haya estado cerca de él cuando se confirmó que estaba infectado y aseguró que ella quiso estar siempre a su lado y apoyarlo en cada paso del proceso. El intérprete de Heimdall en la película Avengers: Infinity War agradeció el apoyo y las positivas energías de sus seguidores en el proceso de su cuarentena. Sobre su estado de salud, aseguró que que se encuentra bien, que aún no tiene síntomas y que se somete a pruebas de temperaturas por lo menos dos veces al día para seguir su evolución. En cuanto a su esposa, aclaró que está preocupada y nerviosa, pero que también se encuentra bien. El actor reveló el pasado lunes que había dado positivo al nuevo virus luego de hacerse la prueba al saber que había tenido contacto con alguien que estaba infectado. Advertisement

