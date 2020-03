Idris Elba tiene coronavirus: "No tenía ningún síntoma” Idris Elba es otro de los famosos que se ha visto afectado con el coronavirus. El histrión se sometió a los análisis correspondientes y dio a conocer los resultados. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras estar en contacto con una persona que tenía el coronavirus, el actor Idris Elba decidió realizarse los exámenes pertinentes y dio resultado positivo como portador del COVID-19; fue el propio histrión quien dio a conocer esta información. “Esta mañana obtuve un resultado positivo para Covid 19”, explicó Elba en un video y texto que dio a conocer en su cuenta de Twitter para explicar su situación. “Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus”. RELACIONADO: Conoce a Idris Elba el Hombre Más Sexy de People del 2018 Image zoom Ante esta pandemia que está ocasionando estragos en todo el mundo, el intérprete de Heimdall en la película Avengers: Infinity War aconsejó a sus fanáticos que tomarán medidas de precaución para evitar mayores contagios. “No tenía síntomas. Me hice la prueba porque me di cuenta que estuve expuesto a alguien que resultó positivo. Me enteré el viernes que ellos habían dado positivo. Me puse en cuarentena y me hice el test de inmediato y obtuve los resultados hoy”, explicó. “Más allá de eso hay gente que no está mostrando síntomas y fácilmente pueden esparcirlo ¿ok? así que ahora es el momento de estar realmente vigilantes sobre lavarse las manos y mantener la distancia”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Explicó que Sabrina Dhowre Elba, su esposa, se realizó también el examen y se encuentra en perfecto estado. Además, Idris Elba permanecerá aislado para no propagar el virus a otras personas. “Si te estás sintiendo mal o sientes que deberías hacerte la prueba o has estado expuesto, entonces haz algo al respecto ¿de acuerdo? Es realmente importante”; mencionó. “Quédese en casa gente y sea pragmático. Los mantendré informados sobre cómo estoy”. Advertisement

Close Share options

Close View image Idris Elba tiene coronavirus: "No tenía ningún síntoma”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.