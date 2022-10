Hermana de Amaia Montero rompe el silencio sobre situación de la cantante Tras la preocupación que ha ocasionado Amaia Montero con una aparente actitud errática, su hermana habla por primera vez sobre la situación emocional por la que atraviesa la famosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace una semana, Amaia Montero publicó, en un par de ocasiones, la misma imagen, en blanco y negro. La cantante, lucía un rostro visiblemente cansado y con ojeras; además, no tenía maquillaje. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió en aquel momento para acompañar dicha fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Posteriormente, la cantante fue cuestionada sobre su sentir y aseguró que estaba "destruida"; esta situación ocasionó la preocupación de propios y extraños hacia la cantante, quien después desapareció de manera abrupta, ocasionando una mayor inquietud pública. Ante el hermetismo en que está envuelta la intérprete de temas como "Rosas", "El primer día del resto de mi vida" y "Deseos de cosas imposibles", su hermana Idoia Montero fue cuestionada al respecto. "Amaia no está pasando por su mejor momento", mencionó Idoia al programa español de televisión Espejo Público (Antena 3). "Sólo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada". Amaia Montero Amaia Montero | Credit: 34/Lagencia Grosby/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familiar de la famosa no quiso intervenir más en el asunto y dejó claro que no es su publirrelacionista; por lo tanto, solamente la involucrada debe dar detalles sobre lo que le ocurre a nivel personal. Eso sí, aprovechó para agradecer a quienes han apoyado a Amaia en estos momentos complicados. La últimas publicaciones de Amaia Montero en su red social son sobre el tema titulado "La boca del lobo" y una más donde se le aprecia dando un concierto y solamente escribe "René"; los post son de hace tres y cuatro días, respectivamente. Solo el tiempo dirá si en algún momento da a conocer lo que le está sucediendo a nivel emocional.

