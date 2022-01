Una joven hispana identificada como la aparente víctima del rapero J $tash El rapero J $tash aparentemente mató a la mujer frente a sus hijos poco antes de suicidarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de California han identificado a la mujer que fue asesinada aparentemente por el rapero J $tash. Se trata de Jeanette Gallegos, una madre de 27 años, reportó People. De acuerdo a la cuenta de recaudación de fondos GoFundMe, la joven tenía tres hijos varones de 11, 9 y 7 años, que ahora deberán enfrentar la vida sin su madre. "Una trágica e inesperada pérdida para mi familia y sobrinos", escribió en la cuenta la hermana de la joven, Erika Chávez. "Mi hermana estaba llena de vida. Era la persona más dulce y cariñosa, siempre ahí para cualquiera que la necesitaba. Su cita favorita era 'vive hoy porque mañana no es una promesa'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jeanette Gallegos rapper J $tash murder Jeanette Gallegos | Credit: GoFundMe Según reportes preliminares, la pareja había discutido la mañana del 1 de enero, cuando el cantante se encerró con la mujer en su habitación. Sus hijos tocaron a la puerta varias veces para asegurarse de que su madre se encontraba bien, pero la disputa terminó en tragedia. Alrededor de las 7 de la mañana, los niños escucharon varios disparos, por lo que llamaron a su abuela, quien les pidió comunicarse inmediatamente con la policía. Durante la llamada al número de emergencia, uno de los niños reveló que el rapero había disparado contra su madre, aparentemente matándola, de acuerdo al diario The Sun. A su llegada, los agentes habrían encontrado los cuerpos sin vida de Gallegos y el cantante, cuyo nombre de pila es Justin Joseph. "La mujer recibió varias heridas de bala, mientras que el varón tenía un disparo aparentemente auto infligido", reportó la oficina del sheriff del Condado de Los Ángeles. Rapper J $tash Rapper J $tash | Credit: (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images) La pareja había entablado su relación hace alrededor de un año, según la agencia Associated Press. Ninguno de los tres niños eran hijos del rapero. Las autoridades continúan investigando los motivos de este aparente asesinato suicida. Si usted es víctima de violencia doméstica o conoce a alguien que lo sea, favor de llamar a la línea de ayuda nacional al 1-800-799-7233. La llamada es gratis y confidencial.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Una joven hispana identificada como la aparente víctima del rapero J $tash

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.