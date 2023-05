Conoce a Ian, el otro hijo de Karim Mendiburu que es hermanastro de Bárbara Camila Bárbara Camila, hija del exconductor de Telemundo y Carolina Sandoval, tiene un hermanastro que acaba de llegar a su primera década de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara Camila Bárbara Camila; Karim Mendiburu | Credit: Instagram Bárbara Camila; Instagram Karim Mendiburu Hace ya más de dos meses que Karim Mendiburu cerró su ciclo en Telemundo tras más de 20 años siendo uno de los rostros deportivos más destacados de la cadena. Desde entonces, el exconductor de Titulares y más ha estado enfocado en su familia. El padre de Bárbara Camila, la hija mayor de la periodista e influencer venezolana Carolina Sandoval, celebró este lunes 8 de mayo un año más de vida en compañía de sus seres amados. "Gracias a la vida por darme otro año al lado de mis seres amados. Muy bendecido por mi familia y feliz", escribía desde su página de Facebook junto a una imagen de su pastel de cumpleaños. Karim Mendiburu Karim Mendiburu | Credit: Instagram Karim Mendiburu Karim Mendiburu Credit: Facebook Karim Mendiburu El conductor recibió numerosos mensajes de felicitación a través de las redes sociales, entre ellos el de su excompañera en Telemundo, Ana Jurka, quien le dedicó unas palabras en este día tan señalado: "Feliz cumpleaños a mi alero, mi brother, mi carnal, mi pana, mi valedor, mi consorte… Hoy comienza un gran año en tu vida amigo. Te adoro y pido a Dios por tu vida como siempre. Que Ian [su hijo] esté más feliz que nunca, que Barbie (su hija) cumpla todas sus metas, que Nikki (su esposa) siga tan perfecta como siempre y que vengan muchas más bendiciones en tu vida". Mendiburu, sin embargo, no es el único integrante de su familia que cumple años en mayo. Su hijo menor, Ian, llegó este miércoles 10 de mayo a su primera década de vida. Karim Mendiburu Karim Mendiburu y su hijo Ian | Credit: Instagram Karim Mendiburu El hermanastro de Bárbara Camila está cumpliendo hoy 10 añitos. Ian Ian, hijo de Karim Mendiburu | Credit: Instagram Karim Mendiburu Aunque es muy activa en las redes sociales, la joven influencer de madre venezolana y padre mexicano no suele dejarse ver en las redes sociales en compañía de su hermanastro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para encontrar una foto de Bárbara Camila junto a Ian hay que retroceder hasta el año 2021, cuando Karim publicó esta instantánea en la que posa con sus dos hijos y su esposa. Karim Mendiburu Karim Mendiburu, su esposa y sus hijos en 2021 | Credit: Instagram Karim Mendiburu Ese día celebraban todos juntos el cumpleaños número 18 de la joven empresaria.

