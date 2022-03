¡Huracanes del Norte devastados tras la muerte de su ser más querido! Así anunció la famosa banda el fallecimiento de la Señora Bonita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el corazón roto, Los Huracanes del Norte tomaron sus redes para compartir una de las noticias más tristes de su vida: Cenobia García Ruvalcaba, matriarca de la familia, había fallecido. "Hoy, 28 de marzo de 2022, ha partido a la casa del Señor nuestra querida madre y abuela", anunciaron Los Huracanes del Norte en su cuenta de Instagram, "quien ha cumplido su misión en este plano, pero nos deja todo su amor, enseñanzas y maravillosos momentos que conservaremos para siempre en nuestros corazones". Después, mostraron su gratitud por todo el apoyo: "Agradecemos profundamente sus muestras de cariño, así como su comprensión en estos momentos. Descanse en paz, Cenobia García", finalizaron. Huracanes del Norte Credit: IG Huracanes del Norte SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Horas después, Los Huracanes del Norte compartieron la esquela celebrando su vida con un lindo retrato de la fallecida: "Nuestra querida hermana, madre y abuela", rezaba la frase bajo su fecha de nacimiento y la de su partida. "En paz descanse, señora bonita". Hace cuatro días, anunciaron que cancelaban sus próximos conciertos y ahora se conocen los motivos. Los fans de la banda y multitud de celebridades y colegas, quisieron darles el pésame ante la triste noticia. El Gordo y la Flaca, Jessica Maldonado, La Maquinaria Norteña, Los Viejones de Linares, La Energía Norteña, Leandro Ríos, Los Rojos, José Guadalupe Esparza, Alacranes Musical, Flaco Elizalde y muchos más, no quisieron dejar de pasar por su feed para enviarles mensajes de consuelo y cariño. Así fue el recuerdo que les dedicó la banda El Recodo en estos difíciles momentos: Pésame RECODO a HURACANES DEL NORTE Credit: IG Huracanes del Norte "Ya está con Dios, descansando en la vida eterna; lo difícil es acostumbrarse a su ausencia. Paz y bien para Vds. familia", expresó también con mucho sentimiento Rafael Balderrama.

