Huracán Markle, así es como llaman en palacio a la duquesa de Sussex

Debajo de esa sonrisa dulce y buenos modales se esconde una mujer con carácter e ideas claras. Al menos así lo aseguran fuentes cercanas a Meghan Markle que comparten su día a día con ella en el famoso palacio de Kensington.

Era el propio Daily Mail quien se hacía eco de este carácter fuerte de la duquesa de Sussex a quien ya conocen de puertas para adentro como ‘el huracán’. Pero esto no tiene que ser necesariamente malo, más que con su personalidad, el cariñoso apodo tiene que ver con su manera de vivir y enfrentar cada día.

Según estas fuentes, Meghan se levanta a las 5 de la mañana, a pesar de su estado de buena esperanza, la futura mamá tiene la energía para levantarse así de temprano y empezar con la mejor de las ganas. Las mismas personas informan de que la esposa de Harry ya ha hecho algunos cambios en la familia que van desde su forma de vestir, hasta los coches en los que viaja y las amistades que frecuenta.

“A Meghan se le ha dicho que tiene que empezar a vestir menos como una estrella de Hollywood y más como un miembro real”, dice una de estas fuentes más allegadas a palacio a la publicación The Mail on Sunday. Pero ella parece tener muy claro qué quiere y qué no por encima de cualquier protocolo.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Sus ayudantes reciben desde primera hora de la mañana de cinco a seis mensajes de texto nada más empezar el día con ideas y posibles cosas para mejorar su papel como duquesa. Pero no de malas formas ni con prepotencia, simplemete con las ganas de llegar a ejercer su rol de la manera más eficiente posible.

La duquesa tampoco está dispuesta a renunciar a sus amistades de siempre, como por ejemplo la mismísima Serena Williams, a quien apoyó en uno de sus partidos más importantes y con quien sigue manteniendo una excelente relación. Al igual que con compañeras de trabajo que le acompañaron en su anterior etapa como actriz y a las que lleva en el corazón.

Por el momento, parece que el huracán Meghan está conquistando a los británios con su naturalidad y su forma de ser sincera y directa. ¿Será la próxima reina de corazones?