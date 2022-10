Humberto Zurita acepta su noviazgo con Stephanie Salas: "La amo" Durante una entrevista Humberto Zurita aceptó que está perdidamente enamorado de Stephanie Salas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Stephanie Salas y Humberto Zurita Stephanie Salas y Humberto Zurita | Credit: Mezcalent.com Tras el run run de un idilio amoroso entre Humbetrto Zurita y Stepahnie Salas, por fin Zurita abrió su corazón y en una entrevista con Maxine Woodside confirmó que está perdidamente enamorado de la mamá de Michelle Salas. "Tú me preguntas qué es lo que está sucediendo con Stephanie Salas", lo único que te voy a decir es… la amo, punto. ¿Ok? Listo", dijo tajante. "Lo demás ustedes ahí escriban lo que quieran, pongan lo que quieran". La primera en destapar el noviazgo fue la madre de Salas. "Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él", dijo la actriz Sylvia Pasquel, durante una entrevista en el programa Despierta América (Univision) sobre la relación de Salas y Zurita. "Yo creo que ninguna mamá estaría a disgusto por tener ese yerno", y agregó. "Está muy guapetón mi Humberto. Es un chulo y además un caballero, guapo, buen actor, estaría muy padre, porque mi hija también está muy bonita", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zurita estuvo casado por más de tres décadas con la también actriz Christian Bach, quien falleció en febrero de 2019, tras padecer una enfermedad que hasta la fecha se mantiene en secreto. Junto a Bach Zurita tuvo dos hijos Sebastián y Emiliano Zurita. Por su parte, Salas también tiene dos hijas, Michelle, producto de su efímera relación con Luis Miguel y Camila Valero, hija del músico mexicano Pablo Valero.

