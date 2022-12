Humberto Zurita viaja a Portugal con sus hijos y sin Stephanie Salas ¡Así reaccionó ella al ver sus fotos! Humberto Zurita viajó a Portugal con sus hijos Emiliano y Sebastián Zurita, mientras su novia Stephanie Salas se quedó en Nueva York con su hija Michelle Salas. ¡Mira el mensaje de ella para el actor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En plena época navideña, Humberto Zurita viajó a Portugal con sus hijos Emiliano y Sebastián Zurita. Su novia Stephanie Salas no fue parte de estas vacaciones y compartió fotos en Instagram paseando por Nueva York con su hija Michelle Salas. El actor pasó tiempo de calidad con sus hijos Sebastián, de 36 años, y Emiliano, 29, fruto de su matrimonio con la ya fallecida actriz Christian Bach. Ela Velden, la novia de Emiliano Zurita, también los acompañó en esta aventura en Oporto. "Si, gracias vida por dejarme compartir estos días junto a mi familia. Los amo incondicionalmente. Deseo con toda mi alma que siempre gocen de salud y sean plenamente felices cumpliendo día a día cada uno de sus anhelos", escribió el actor. "Que sus sueños trabajados se cumplan y su camino por la vida los llene de amor, agradecimiento y generosidad por el simple hecho de amar la vida. ¡Feliz navidad!". Stephanie Salas reaccionó con varios emojis de corazón a las fotos de su amado en Portugal con sus hijos. Al parecer Stephanie no se molestó de no poder pasar la Navidad con su novio, ya que ella estuvo disfrutando de Nueva York con su hija Michelle Salas. La actriz compartió imágenes con su hija en Manhattan con el mensaje: "Paseando por la gran manzana". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los actores ya posaron juntos en Instagram y se han profesado su amor ante el mundo. ¿Pasarán juntos el fin de año?

