Humberto Zurita y Stephanie Salas comparten amor y ahora también escenario La pareja de actores, que sorprendieron con su romance, compartirá aplausos en la obra Papito querido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de meses de un tórrido romance en privado, Stephanie Salas y Humberto Zurita finalmente se dejan ver juntos ante las cámaras. No para confirmar su amor, sino para anunciar que unirán su talento. Los enamorados dieron a conocer que estrenarán la obra de teatro Papito querido. Salas reveló que había estado observando la puesta en escena desde las butacas, mientras acompañaba a su novio a los ensayos, antes de recibir la invitación a participar. Ahora que trabajarán juntos, la cantante aseguró que las cuestiones personales quedarán fuera del escenario. "A mí me encanta hacer personajes, yo no soy Stephanie, me transformo en otra cosa y veo en los ojos de Humberto que no es él, de verdad se transforma y a mí me da la posibilidad de que en el escenario somos dos actores, no nos conocemos, vamos a interpretar y hacer este otro personaje que queremos darle al público", dijo durante el anuncio de la obra. "Yo creo que la fórmula es entender que en el escenario somos dos personajes, porque si llevamos la vida real al escenario, pues ya no estás actuando, ya estás en el escenario, estás siendo tú mismo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stephanie Salas y Humberto Zurita Stephanie Salas, Humberto Zurita | Credit: Mezcalent.com El noviazgo quedará fuera de la tarima, y según Salas, también los celos. La cantante admitió que ha tenido que soportar los avances de las fanáticas hacia su codiciado novio, pero aseguró que ha trabajado en ello para que ya no sea un problema. "Además de ser actorazo, porque lo es, definitivamente sí es un galán muy codiciado. Pero en verdad creo que esa seguridad te la da tu pare. Yo sé, siempre le dio el ídolo, le digo el Elvis Presley, le digo 'No te preocupes, yo sé que eres Elvis', o sea, todas se le avientan y yo lo tengo que ver y tragármelo y no hay ningún problema", declaró. Agregó que no es fácil trabajar al lado del primer actor, pero confirmó que hará su mejor esfuerzo. "Me la estoy pasando bien, pero nerviosa. Esta es una exigencia muy grande estar al lado del señor Zurita, pero sé que lo voy a hacer bien".

