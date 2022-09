Confirman romance de Humberto Zurita y Stephanie Salas Parece que el viudo de Christian Bach se ha dado una nueva oportunidad en el amor con la ex de Luis Miguel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien primero fueron solo rumores, al parecer ya es una realidad que Humberto Zurita y Stephanie Salas estarían viviendo un romance. ¿Será que el viudo de Christian Bach se ha dado una nueva oportunidad en el amor con la ex de Luis Miguel? Fue Sylvia Pasquel, madre de Salas, quien confirmó las especulaciones que han tenido lugar en estos días en torno a la posible relación de los famosos. "Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él", dijo Pasquel en un encuentro con la prensa cuando los periodistas quisieron saber qué estaba sucediendo. Humberto Zurita y Stephanie Salas Humberto Zurita y Stephanie Salas | Credit: Mezcalent.com; Victor Chavez/Getty Images También dijo que se sentía a gusto de tener un yerno como Zurita, aunque sea 16 años mayor que su hija. "Yo creo que ninguna mamá estaría a disgusto por tener ese yerno", insistió. Hace unos días en Despierta América (Univision), Pasquel también dejó saber que tenía las mejores opiniones sobre Zurita. "Está muy guapetón mi Humberto. Es un chulo y además un caballero, guapo, buen actor, estaría muy padre, porque mi hija también está muy bonita", dijo. No obstante, la pareja lo ha mantenido todo muy en secreto. Aunque no han afirmado que tengan una relación, tampoco lo han negado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando a la propia Salas le preguntaron hace unos días si estaba saliendo con el actor, dijo: "¿Quién dice eso?". Luego dejó abierta la posibilidad sin negar la suposición de los periodistas que la abordaron: "Uhhhh. Lo que el público quiera. Ajá".

