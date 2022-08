Humberto Zurita ¡se vuelve mujer! Con una trayectoria profesional por más de cuatro décadas, Humberto Zurita sigue sorprendiendo y ahora cambia de sexo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La carrera profesional de Humberto Zurita tiene poco más de cuatro décadas. Y a diferencia de otros actores, continúa estelarizando importantes proyectos en cine, teatro y televisión. Además, se ha caracterizado por quedar no conformarse y se ha impuesto diversos retos a nivel actoral. Ahora, este famoso se pondrá en la piel de una mujer para su próximo proyecto, la obra Papito querido; sin embargo, el histrión dejó claro que solo podrán verlo caracterizado en escena. "La hice hace cuatro o cinco años, pero por cuestiones de trabajo la tuve que dejar. Pero ahora la vamos a retomar. Es una obra muy, muy divertida. La historia es de un papá que por su hija se disfraza de mujer", explicó Zurita al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "El productor de ahora, Gabriel Varela, dice que si me quieren ver de mujer que paguen". Pero no es la primera vez que el protagonista de la telenovela "La querida del Centauro" se pone en la piel de una mujer, la primera vez fue en 1989 cuando se convirtió en una geisha de nombre Song Liling para la obra Señor Butterfly. Además, en 2015, interpretó el mismo rol que ahora lo tendrá de regreso en las tablas y que incluye presentaciones en territorio estadounidense. "Este personaje me encanta", mencionó. "Arrancamos con una gira por México y también tendremos una gira por Estados Unidos". Humberto Zurita Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La batuta de este proyecto está a cargo del propio Humberto Zurita, quien confiesa que "me encanta dirigir teatro". Así que está realizando un montaje de primera calidad que se estrena el próximo 14 de septiembre en México.

