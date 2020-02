Humberto Zurita rinde romántico homenaje a su esposa fallecida, Christian Bach, en San Valentín El actor mexicano ha recordado a su mujer con unas románticas fotografías que recopilan sus momentos más especiales y amorosos en vida. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ningún día es fácil desde la marcha de Christian Bach en marzo del 2019 para Humberto Zurita, así que San Valentín no iba a ser menos. Formaban una de las parejas más bonitas, enamoradas y auténticas del medio hasta que la admirada actriz nos dejó antes de lo esperado y debido. Desde entonces, su marido le rinde homenajes en su intimidad, y también en las redes, donde nos permite recordarla como la reina de corazones y gran mujer que fue. En el día del amor y la amistad, el primer actor mexicano también quiso rememorarla como ella se merece, a lo grande y con mucho corazón. Humberto ha compartido con sus seguidores de Instagram una serie de fotografías que recopilan momentos inolvidables a su lado, como esposa, madre y gran ser humano. Image zoom Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de un hermosísimo retrato de la bella actriz, Humberto mostró generoso fotos entrañables de la también mamá coraje junto a sus polluelos Sebastián y Emiliano cuando eran chiquitines. Una imagen que nos ha llegado a lo más profundo del corazón por su alto nivel de ternura y amor. Image zoom Humberto Zurita Image zoom Por supuesto, tampoco faltaron instantáneas de la pareja en momentos claves de ese camino que emprendieron juntos como amigos, amantes, padres y pareja. Nos tocó especialmente el alma la del día de su boda, hace ya unas cuantas décadas. Desde entonces no se han separado porque aunque Christian no esté físicamente, sigue más viva que nunca en el corazón de su esposo y el de quienes la amaron. Nos unimos a este precioso homenaje y te mandamos todo nuestro amor hoy y siempre, allá donde estés, compañera. Advertisement

