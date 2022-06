Humberto Zurita reveló que estudió en un seminario para sacerdotes Una sorpresa ha resultado la revelación de Humberto Zurita, quien pensó en dedicarse a una profesión muy distinta a la que ja ejercido toda su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Humberto Zurita es considerado como uno de los actores más importantes y respetados de México con más de 40 años de carrera, pocos saben que podría haberse dedicado a una profesión totalmente contraria para un hombre que formó una familia al lado de Christian Bach, iba a ser ¡sacerdote! El histrión narró que estuvo en un seminario por varios años y cuenta la razón de esta decisión. "Estuve tres años [en un seminario], pero es que ahí hice la preparatoria, es decir, en el seminario me mandaban al Instituto Francés de la Laguna. Porfirio Díaz y Benito Juárez hacían eso, se fueron a seminarios para educarse", explicó Zurita al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Creo que era como Benito Juárez y Porfirio Díaz, me fui a un seminario porque no tenía para estudiar. Entonces, la manera de entrar a un buen colegio [era esa]. Estaba en un buen colegio pero estaba becado". El protagonista de la telenovela La querida del Centauro se sinceró y aseguró que era su forma de tener una buena educación, aunque la verdad se confiesa y "digo que no" tenía la vocación para ser sacerdote. "Sí la tenía, pero la perdí", bromeó. "Con todo el respeto, todos cabemos en este mundo y está bien. No sé si me llegó la vocación; toda mi familia si es muy, muy, muy católica; entonces, ya traía eso, estaba muy chiquillo", mencionó. "El colegio donde estudiaba era no religioso, pero eran hermanos lasallistas [asociación católica]; entonces, traía como eso y me empujaron tantito y dije 'bueno va'". Humberto Zurita Humberto Zurita | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Humberto Zurita, quien ahora estelariza la serie El galán, asegura que el tiempo le haría descubrir su verdadera pasión, la actuación, a la que piensa dedicarse el resto de sus días. "Después encontré la vocación, esa si fue vocación de actor y aquí sigo gracia al público", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Humberto Zurita reveló que estudió en un seminario para sacerdotes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.