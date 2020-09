Humberto Zurita sobre la enfermedad de Christian Bach: "Hay secretos que se lleva uno a la tumba" El reconocido actor reveló en una reciente entrevista por qué nunca dijeron nada sobre la enfermedad que padecía la fallecida actriz de origen argentino. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Humberto Zurita y su familia siempre manejaron en un discreto segundo plano la enfermedad que padecía Christian Bach y que acabó con su vida el 26 de febrero del año pasado. Ni siquiera después del fallecimiento de la reconocida actriz de origen argentino se han pronunciado sobre este doloroso asunto. ¿Por qué? El que fuera villano de la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur fue preguntado por este delicado tema en una reciente entrevista para el programa de televisión El minuto que cambió mi destino que conduce el periodista Gustavo Adolfo Infante y que se transmite todos los sábado a través de Imagen Televisión. Image zoom Humberto Zurita y Christian Bach "Ni lo diremos, porque no, porque es una cosa de ella. Y además es algo que ella decidió, ella tomó esa decisión en su vida y se guardó y la guardamos y así va a ser siempre", aseguró Zurita, quien participó recientemente en el drama de Telemundo 100 días para enamorarnos. Es un dolor muy fuerte y es una pérdida irreparable pero está con nosotros, está en nuestros corazones y ahí va a estar siempre. - Humberto Zurita SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dijimos lo que teníamos que decir, comunicamos a la gente y a sus fans que había muerto pero no hay que hacer un circo de esas cosas y nunca lo quisimos hacer, ni de nuestras vidas cuando ella estaba en vida y bueno hay muchos secretos que se lleva uno a la tumba", dejó claro el intérprete de 66 años, quien tiene algo más de 300 mil seguidores en Instagram. Durante la entrevista, Humberto habló largo y tendido de su historia de amor con Christian y recordó, entre otros emotivos momentos, cuando le pidió que se casara con ella. El reconocido actor también reveló cómo enfrentó el fallecimiento de su esposa. "Tiene muchos ciclos; te enojas, dejas de creer, reclamas, te peleas, pasas por muchísimas cosas hasta que te va cayendo esa paz o ese entendimiento de comprender que la vida es así y hay unos que se van antes que otros", aseveró el histrión. "Es un dolor muy fuerte y es una pérdida irreparable pero está con nosotros, está en nuestros corazones y ahí va a estar siempre. Ojalá la pudiéramos tener fisicamente siempre, pero pues no es así".

