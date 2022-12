Humberto Zurita responde a ataque por supuesto olvido de Christian Bach Tras dar a conocer un emotivo mensaje, Humberto Zurita fue señalado de haber olvidado a su fallecida esposa Christian Bach. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de diciembre de 2022, se llevó a cabo una conmemoración más a la Virgen de Guadalupe Con motivo de este día, Humberto Zurita quiso rendir tributo a la Morenita del Tepeyac, pero también a su fallecida madre, Guadalupe Moreno, con motivo de su santo. Así, escribió un conmovedor y largo mensaje. "Madre te celebro junto a ella porque es tu santo Lupita, (como te decía toda la gente a la que le diste tu amor incondicional) te vi entregar tu corazón y tu amor, no solo a toda tu familia, sino a cada persona que rozó tu vida", escribió Zurita en el mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Eras un ángel en la tierra y ahora debes estar junto a nuestra reina de México la Virgen de Guadalupe , al lado de Dios nuestro señor y te veo brillar más que nunca en el universo y en los corazones de quienes ¡te amamos infinitamente! Descansa en Paz amada madre mía y abraza de mi parte a la Virgen de Guadalupe en este día tan especial para el mundo entero . Te amo y que viva la Virgen de Guadalupe en nuestros corazones por siempre!". Los internautas reaccionaron con diversos mensajes hacia el actor. Sin embargo, hubo una persona que lo señaló por no haber mencionado a su fallecida esposa Christian Bach. "Faltó Christian", comentó dicho usuario. Humberto Zurita y Christian Bach Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El protagonista de la serie El galán, no dudó en responderle a ese cibernauta por dicho comentario. "Es festejar solo el santo de mi madre, que es el día que celebramos los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. Christian está siempre en mi corazón", advirtió. Si bien Humberto Zurita actualmente mantiene una relación sentimental con Stephanie Salas, nunca ha dejado de mencionar el amor que le profesa quien fuera su esposa, Christian Bach.

