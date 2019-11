Humberto Zurita recuerda a Christian Bach El actor mexicano rememoró a su fallecida esposa con este vídeo que publicó a través de sus redes sociales en el que Christian hace sincera confesión. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Recordar es volver a vivir. O al menos eso se dice. Quizá por ello no es de extrañar que Humberto Zurita no haya dejado de rememorar a su fallecida esposa a través de las redes sociales desde que la actriz perdiera la vida a finales de febrero debido a un paro respiratorio a sus 59 años. Este viernes, sin ir más lejos, el primer actor mexicano compartió un vídeo por medio de su perfil de Instagram en el que se recoge un fragmento de una entrevista que concedió Bach durante su época como villana de la exitosa telenovela de Telemundo La patrona (2013) en la que la fallecida intérprete de origen argentino confiesa algunos detalles de su forma de ser. “Mis peores defectos es que digo lo que pienso, que a veces es una virtud pero no siempre. Yo sí digo todo lo que pienso, no me quedo con nada, soy bocona pero creo que así hay que ser en la vida, creo que hay que expresar lo que uno tiene en el corazón y soy terriblemente terca, soy muy terca, cuando quiero algo trato de conseguirlo con tenacidad y soy terriblemente impaciente, la paciencia no es una de mis virtudes”, reconoció Bach en dicha entrevista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Humberto, que el próximo año estará de regreso en las pantallas de Telemundo como parte del elenco de la comedia romántica 100 días para enamorarnos que protagoniza Erick Elías, acompañó el vídeo de una emotiva frase que refleja lo que siente una persona cuando pierde a un ser querido. “La gente no muere para nosotros inmediatamente, sino que permanece bañada en una especie de aura de vida que no guarda relación con la verdadera inmortalidad, pero a través de la cual continúan ocupando nuestros pensamientos de la misma manera que cuando estaban vivos”, escribió Zurita citando al novelista francés Marcel Proust. Advertisement EDIT POST

