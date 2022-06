Humberto Zurita realiza homenaje especial a su fallecida esposa Christian Bach Conoce cómo rinde tributo Humberto Zurita a quien fuera "el amor de su vida", la actriz Christian Bach. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 26 de febrero de 2019, falleció la actriz Christian Bach. Desde entonces, su esposo Humberto Zurita, si bien ha sido relacionado sentimentalmente con algunas famosas, se ha mantenido soltero. Además, constantemente le rinde tributo a la madre de sus hijos Sebastián y Emiliano. Justamente, para nuevo proyecto de televisión, una serie titulada El galán, su actuación está dedicada completamente a quien llama públicamente "el amor de su vida". "Cada cosa que hacemos [mis hijos y yo], sobre todo si es en este trabajo, es un homenaje también a ella o por lo menos, pensamos en ella, y sentimos que está con nosotros", afirmó Zurita al diario mexicano Excélsior. "Siempre la hay [una dedicatoria]. En nuestro trabajo y nuestra vida diaria siempre tenemos a Christian presente con nosotros; en nuestros corazones siempre va a estar. Muchas ideas de ella y consejos que les daba como mamá a sus hijos, no hay manera que se disuelvan". Ahora, el intérprete de Epifanio Vargas en la teleserie La reina del sur tiene un nuevo reto profesional y se pronuncia en contra de los estereotipos que ha impuesto la industria del entretenimiento. "Desafortunadamente creo que sí, por lo menos la televisión abierta sigue buscando esos estereotipos de galanes", advirtió. Christian Bach y Humberto Zurita Credit: Humberto Zurita Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por eso es la fortuna de tanta plataforma, pues les han dado la oportunidad a muchos actores con mucho talento, pero que no necesariamente son el galán, porque ¿qué es el galán?", agregó. "Actualizarme [de forma física] ahora sería ponerme bótox u otra cara. Pero actualizarme mentalmente sí, lo necesito como actor". El famoso también confesó el beneplácito que su hijo Sebastián lo interprete en esta serie durante su etapa de juventud. "Hay que ver el trabajo que hizo Sebastián con mi personaje, que, a pesar de ser acartonado, le dio una credibilidad en la que no te preguntas si estaba bien o mal esa forma de actuar", concluyó. Humberto Zurita no para de trabajar y asegura que cada proyecto se lo seguirá dedicando a Christian Bach.

