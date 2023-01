Humberto Zurita revela si tiene algún problema con Luis Miguel, ex de su novia Stephanie Salas Es bien sabido que Luis Miguel es el padre de la primogénita de Stephanie Salas; ante ello, Humberto Zurita, actual novio de la actriz da a conocer qué opina del famoso cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unas semanas, Humberto Zurita y Stephanie Salas presumen su amor por los cuatro vientos; sin embargo, ambos actores vienen de relaciones anteriores que han sido del dominio público con otros famosos. Tal es el caso de la también cantante, cuya relación sentimental con Luis Miguel dio como fruto a una hija de nombre Michelle, cuando los dos eran muy jóvenes; justamente, dicho idilio ha perseguido a la intérprete de "Ave María" hasta ahora. Por ello, su actual novio fue cuestionado acerca de El Sol. "¿Luis Miguel? ¿Hace cuántos años anduvo [Stephanie Salas] con Luis Miguel? Creo que ya ha tenido parejas muy importantes; tuvo al papá de Camila, ocho años, no sé cuánto", cuestionó Zurita a los medios de comunicación. "¿Por qué siguen con Luis Miguel? ¿Por qué es el que interesa?". Pese a ello, el protagonista de la serie El galán aseguró que "sí ¿por qué no?" llevaría a Salas a un concierto del intérprete de "Un hombre busca a una mujer". Incluso, reveló cuál es el tipo de relación que lleva con el cantante. "A Luis Miguel no lo conozco. Personalmente, lo vi dos veces en mi vida, pero me cae bien, súper", comentó. "Además, es el ídolo de México, una de las mejores voces". Respecto a su fallecida esposa Christian Bach, el famoso dejó claro que tener un romance actualmente, no le impide mantenerla en su corazón. "No la tengo que recordar, Christian está siempre conmigo", advirtió. Humberto Zurita, Stephanie Salas, Luis Miguel Humberto Zurita, Stephanie Salas, Luis Miguel | Credit: Mezcalent.com; Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Humberto Zurita confesó que no pensó en tener una nueva relación sentimental, pero cuando inició su romance con Stephanie Salas no dudaron que se ocasionaría algún tipo de cuestionamiento por sus respectivas familias; lo cual, ha quedado atrás y ahora solo disfrutan de su amor. "La verdad nunca pensé, por lo que vengo de Christian, con una relación tan larga, que iba a generar preguntas de un lado. Stephanie viene de una familia tan, tan, tan importante, si lo pensamos", reveló. "Por eso nos quisimos manejar en ese perfil bajo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Humberto Zurita revela si tiene algún problema con Luis Miguel, ex de su novia Stephanie Salas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.