Humberto Zurita a 1 año de la muerte de Christian Bach: "Somos una familia que nunca te olvida" A punto de cumplirse un año de su muerte, el actor mexicano compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales recordando a su fallecida esposa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Febrero es, sin duda, un mes difícil de olvidar para Humberto Zurita y sus dos hijos: Sebastián y Emiliano, quienes también se dedican al mundo de la interpretación. Un 26 de febrero de 2019 fallecía Christian Bach debido a un paro respiratorio tras varios años alejada de la vida pública. A punto de cumplirse un año de este doloroso suceso, sus seres queridos no han dejado de recordar a la fallecida actriz a través de sus redes sociales con emotivos mensajes con los que celebran su vida y el legado tan importante que les dejó como familia. Este viernes, sin ir más lejos, Humberto compartió una emotiva foto del ‘baúl de los recuerdos’ en la que aparece posando con Christian y sus dos hijos durante una fiesta de fin de año. “Que buena foto para recordar aquellos momentos maravillosos que nos tocó estar juntos a los cuatro. Hoy celebro poder estar escribiendo estas palabras; recordar y volver a sentir ese momento de plenitud. Somos una familia feliz y agradecida con la vida como tú nos enseñaste. Una familia que nunca te olvida y a la que une el amor con el que tú nos cobijaste siempre hermosa Christian”, fueron las palabras con las que acompañó Zurita la instantánea. Nuevo proyecto Humberto, el inolvidable Epifanio Vargas de La reina del sur, se alista para regresar este año a la televisión como parte del elenco de 100 días para enamorarnos, la nueva telenovela de Telemundo que protagonizan Erick Elías, David Chocarro, Mariana Treviño e Ilse Salas. La ficción, que se graba desde el año pasado en Miami bajo la dirección de Miguel Varoni, narra la historia de dos buenas amigas, Constanza Franco (Salas), una abogada exitosa y sofisticada, madre y esposa; y Remedios Rivera (Treviño), una madre y esposa cariñosa que, a diferencia de su amiga, es un espíritu libre que no logra mantener su vida en orden. Tras 20 años de matrimonio, ambas deciden separarse de sus respectivos esposos. Advertisement

Close Share options

Close View image Humberto Zurita a 1 año de la muerte de Christian Bach: "Somos una familia que nunca te olvida"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.