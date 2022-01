Humberto Zurita pierde a la otra gran mujer de su vida: "Ve e ilumina el cielo" Con un amor profundo, el actor se despidió de la otra mujer que ha significado todo para él: su madre. Con estas palabras e imágenes le hizo el más especial de los homenajes. Descanse en Paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En paz y, sobre todo, con un gran amor, Humberto Zurita honró la memoria de la persona más especial de su vida, la que se la dio. Desde sus redes sociales, el primer actor mexicano compartió la partida de su madre Guadalupe con unas palabras llenas del afecto, agradecimiento y profundo respeto que le profesa. Esa poesía de su sentir la recitó junto a unas fotos de su progenitora que emanan vida, felicidad y, sobre todo, alegría de vivir, las lecciones más importantes que dejó a todos los que la conocieron y amaron. "Ve e ilumina el cielo como iluminaste mi vida corazón. Siempre vivirás en mi corazón. Te amo infinitamente y siempre estarás en mi corazón. Tu gran corazón siempre te hizo una mujer muy especial que me enseñó que el amor nos salva. ¡Vuela alto ángel de mi vida!", escribió emocionado en este ramillete de hermosas fotos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mamá de Humberto tenía 95 años y en las palabras de su hijo era "el ser más amoroso que yo haya conocido sobre la tierra". Así se lo expresaba en una publicación del 2020 en la que tanto él como sus dos hijos, Emiliano y Sebastián Zurita, la arropaban con su inmenso amor. Humberto Zurita Humberto Zurita de luto por la muerte de su mamá | Credit: IG/Humberto Zurita "Eres el puente que nos une a lo divino porque eres la persona más íntegra y congruente con la vida que conozco; eres plena y radiante", dice una parte de esa conmovedora dedicatoria. Tras la pérdida de su esposa Christian Bach en 20219, ahora le toca despedirse de la otra mujer de su vida. Todo el amor para la familia y, especialmente, para ella. Descanse en Paz, Doña Guadalupe.

