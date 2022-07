Humberto Zurita hace fuerte confesión sobre Christian Bach: "La extraño cada vez más" Con el corazón en la mano, Humberto Zurita revela lo difícil que ha sido lidiar con la ausencia de su fallecida esposa Christian Bach. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 26 de febrero de 2019, falleció Christian Bach tras padecer una enfermedad que hasta la fecha se mantiene en secreto. Su esposo por más de 30 años, Humberto Zurita, aprovecha cada ocasión para recordarla; sin embargo, ha confesado que el tiempo no ha sanado su corazón, por el contrario, la recuerda constantemente. "Esto de transitar del cuerpo a lo que venga creo que es verdad porque siempre estará en mi corazón", mencionó al programa mexicano de televisión Sale el sol (Imagen TV). "La extraño, cada vez más. Pasa el tiempo y la extrañas más a ese ser humano a pesar de que está contigo en cada momento, en cada lugar", continuó. "Christian y yo éramos socios, éramos amigos, éramos amantes, éramos marido y mujer, éramos padres. Fuimos todo en la vida. Vivimos [juntos] muchísimos años, 36 años juntos". El actor reconoce que gracias a Bach pudo conseguir la estabilidad personal y emocional que necesitaba; además, fue una gran consejera y le dio su apoyo en lo que a su carrera profesional se refería. Por lo tanto, le es muy difícil lidiar con su ausencia. "Christian es mi compañera de toda la vida. Creo que curé más con ella que solo, es la mujer que me inspiró", confesó. "Ella sí me puso los pies sobre la tierra, me dio dos hijos maravillosos, me enseñó a amar, me enseñó que la vida sin amor no tiene sentido, no vale la pena". Humberto Zurita y Christian Bach Humberto Zurita y Christian Bach | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien Humberto Zurita ha sido relacionado sentimentalmente con algunas actrices, hasta ahora todo ha quedado en categoría de rumor y especulaciones. Así, prefiere concentrarse solamente en su trabajo. De hecho, es un actor muy cotizado que siempre está presente como protagonista de diversos proyectos tanto de televisión como de cine.

