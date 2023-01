Humberto Zurita habla de las insinuaciones de infidelidad de Jorge Salinas: "Pórtate bien, por favor" Humberto Zurita le ha enviado un mensaje al actor Jorge Salinas en medio de la situación que atraviesa tras la aparición de unas fotos del galán con una joven, la cual ha desmentido que haya ningún romance entre ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que Jorge Salinas se encuentra en el ojo del huracán luego de que se difundieran unas imágenes con una joven que han desatado insinuaciones de infidelidad, Humberto Zurita le ha enviado un mensaje al actor mexicano. "Ay, Jorge, por favor pórtate bien, por favor", dijo cuando fue abordado por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México y le preguntaron sobre el tema. "Conozco a Jorge, porque en dos ocasiones estuve a punto de dirigirlo en algo, pero nada más, no tengo una amistad con él. Lo conozco, sé que es una persona muy importante y ojalá que arregle bien sus cosas", añadió. Humberto Zurita y Jorge Salinas Humberto Zurita y Jorge Salinas | Credit: Mezcalent.com (2) Una revista mexicana publicó fotos en las que Salinas parecía que se estaba besando con su nutricionista Anna Paula Guerrero Castillo a las afuera de Televisa San Ángel, en la Ciudad de México. No obstante, este miércoles la propia joven apareció en el show ¡Siéntese quien pueda! para desmentir que haya ninguna infidelifad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La relación que he tenido con Jorge ha sido completamente profesional", dijo Guerrero Castillo. "Él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los entrega afuera de las instalaciones". Por el momento ni Salinas ni su esposa han opinado sobre esta situación.

