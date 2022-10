Humberto Zurita habla de su romance con Stephanie Salas: "La quiero más" Por primera vez, Humberto Zurita abre su corazón y da detalles sobre la relación sentimental que mantiene con Stephanie Salas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde la muerte de Christian Bach, su viudo Humberto Zurita había sido relacionado sentimentalmente con diversas famosas. Sin embargo, hace unas semanas surgieron rumores de que el actor mantenía un romance con Stephanie Salas y ahora lo confirma y habla por primera vez al respecto. "Tengo mucho tiempo de conocer a Stephanie Salas; años que la conozco porque hizo conmigo el protagonista", explicó Zurita al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Luego se hizo muy amiga de Christian y siempre tuvimos una amistad, e iba con Mich [Michelle Salas], su hija, a las fiestas de cumpleaños con Sebastián. El protagonista de la serie El galán dio detalles de cómo surgió la atracción entre ambos, dejó claro que a la cantante "siempre la he querido mucho y ahora la quiero más", y está disfrutando este momento. "No sabe uno exactamente cómo es que pasa "Lo que me pasó con [Stephanie] es que empezamos a platicar curiosamente de esa vida pasada nuestra, de sus trabajos, de cómo me veía ella a mí", relató. "Cenamos un día juntos, después volvimos a cenar. Luego conocí a Camila [su otra hija]". El famoso continuó y dejó claro que para el amor . "Un día le dije 'tu valor como mujer está en tus hijas'", advirtió. "Es un cariño de años. También tengo un un gran cariño por Silvia Pinal de toda la vida y una amistad. Hubo muchas cosas que se sumaron". Stephanie Salas y Humberto Zurita Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la diferencia de edades, Humberto Zurita dejó claro que eso no es importante en su idilio con Stephanie Salas. "Creo que en el amor no existen esas edades, no existe el tiempo. Y la vida es como el agua de un río. Una vez qué pasa no vuelve a pasar. Entonces, hay que tomarla; tratarse de tomársela completita porque la vida es muy corta", enfatizó. "Lo que aprendí con la muerte de Christian [Bach] y lo que me queda muy claro es que un día nos vamos a morir, no sabemos cómo. Lo que más le aprendí a Christian es que la vida sin amor no tiene sentido".

