Así recordó Humberto Zurita a Christian Bach a tres años de su muerte: "Tu ausencia me rodea" Humberto Zurita le ha dedicado a Christian Bach el hermoso poema "Ausencia", de Jorge Luis Borges. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tres años han pasado desde la muerte de Christian Bach y Humberto Zurita sigue sin acostumbrarse a vivir sin el gran amor de su vida. El actor mexicano no deja pasar una fecha en que no recuerde a la madre de sus hijos y ahora en el aniversario de su muerte, le ha dedicado el hermoso poema "Ausencia", de Jorge Luis Borges. "Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo: cada mañana habré de reconstruirla", comienza diciendo. "Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde ❤️", añade. Ante esta dedicatoria, muchos de los seguidores del mexicano reaccionaron con los más tiernos mensajes. "La mujer más bonita del mundo"; "qué hermoso amor, que trasciende el tiempo y la vida misma"; "me encanta leer el amor que aun le tienes. Pocas mujeres han sido amadas así"; "qué bonitas palabras. Eran una pareja hermosa. Dios te bendiga", le dijeron. Bach falleció repentinamente el 26 de febrero de 2019 debido a un paro respiratorio. Desde entonces, quien fuera su esposo por 30 años la recuerda en cada ocasión. "Mi hermosa Christian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria", dijo el actor en el primer aniversario de su muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero realmente Zurita no necesita una fecha en especial para recordar a su gran amor, tal como hizo hace unos días cuando simplemente compartió una foto de ambos y escribió: "Cómo te extraño".

