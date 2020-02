¡Un año sin Christian Bach! Humberto Zurita rinde emotivo homenaje a su esposa en su primer aniversario luctuoso El primer actor mexicano rindió un sentido homenaje a su esposa a un año de su muerte a través de sus redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un día como hoy, 26 de febrero, de hace justo 1 año perdía la vida la reconocida actriz y productora Christian Bach, quien llevaba varios años alejada del foco mediático. Su esposo Humberto Zurita, quien no ha dejado de recordar a la madre de sus hijos a través de las redes sociales desde que se produjera su fatídico desenlace, conmemoró este miércoles el primer aniversario luctuoso de su esposa con un extenso y emotivo mensaje que publicó en Instagram. “Mi hermosa Christian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria. Siempre voy a agradecer haber estado a tu lado, haber sido tu cómplice y tu compañero. Hace un año te despediste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuando estábamos juntos”, escribió Zurita. Image zoom Humberto Zurita y Christian Bach El primer actor mexicano de cine, teatro y televisión rindió un sentido homenaje a su esposa en este día tan especial recordando algunas de las admirables cualidades que la convirtieron, en palabras de Zurita, en ‘una mujer radiante, bella, valiente y generosa’. “Cuando te conocí ya eras una gran actriz y bailarina y habías terminado tu carrera de abogada. Estabas llena de virtudes. Como productora tuviste una gran visión para hacer nacer estrellas y hacer crecer la carrera de muchos actores. Eras una mujer radiante, bella, valiente, generosa: buena hija, amiga, esposa y madre. Siempre congruente con tus principios, tu forma de ser y pensar. Defendiste tus propias decisiones y luchaste por ser y hacer lo que diseñabas para disfrutar cada momento, cada trozo de tu vida; con esa fortaleza que te hacía una mujer tan especial”, compartió el reconocido intérprete de 65 años en la citada red social. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El que fuera villano de exitosas telenovelas como La reina del sur y Vivir a destiempo reconoció que estar al lado de su esposa durante tantos años ‘fue un regalo de la vida’. “Un privilegio. Esa eres y serás aquí y ahora y más allá. Eres luz, aire, viento, agua, energía y tiempo. Eres amor y estás en todos lados. Tu corazón, lo llevo conmigo un año después de que te vi hermosa y serena, descansando, después de haber cumplido tu destino y alcanzado tus metas. Mujer libre y madre amorosa. Una Diosa hecha mujer”, escribió. Por último, Zurita no quiso olvidarse de mencionar a sus hijos, Sebastián y Emiliano, el fruto más grande que le dejó su inolvidable historia de amor con Christian. “Sebastian y Emiliano están forjados con tu carácter, y gracias a tu amor, educación y principios viven honrando tu memoria con vigor. Haciendo de su vida un camino fértil, creativo y honesto que los lleve a alcanzar sus propios objetivos”, aseveró. “Mis hijos y yo nunca dejaremos de sentir el fuego del amor que nos abraza el corazón. Nunca estarás ausente en nuestros corazones. Nunca serás olvidada. En mi alma, anida el deseo de volverte a encontrar en la ecuación del tiempo. Descansa en Paz”, concluyó su mensaje el actor. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Un año sin Christian Bach! Humberto Zurita rinde emotivo homenaje a su esposa en su primer aniversario luctuoso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.