Muere Hugo, hermano menor de Diego Armando Maradona Hugo Maradona, hermano de Diego Armando Maradona, falleció a los 52 años en su residencia de Monte di Procida, en la provincia italiana de Nápoles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diego Armando y Hugo Maradona Diego Armando y Hugo Maradona | Credit: Alessandro Sabattini/Getty Images Hugo Maradona, hermano de Diego Armando Maradona, falleció a los 52 años en su residencia de Monte di Procida, en la provincia italiana de Nápoles, según han reportado varios medios de prensa. La Gazzetta dello Sport confirmó que el ex futbolista había muerto en la mañana de este martes 28 de diciembre a causa de un paro cardíaco. Los servicios de emergencia de Pozzuoli acudieron rápidamente a su residencia, pero no pudieron salvar la vida de Maradonna y confirmaron su muerte en el lugar. La agencia de noticias EFE reportó que Maradona tenía previsto someterse a exámenes cardíacos en breve. Conocido como "El turquito", Maradona también integró, como su hermano, el club Argentinos Junior, y firmó para jugar en el Nápoles. Aunque no tuvo una carrera tan exitosa como la de Diego Armando, jugó en varios equipos como el Rapid Viena, el Rayo Vallecano, el Deportivo Italia, el Avispa Fukuoka, el PJM Futures, entre otros. El Rayo Vallecano envió su más sentido pésame ante la pérdida: "Desde el Rayo Vallecano queremos transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Hugo Maradona, ex-jugador del Club, fallecido a la edad de 52 años", comunicaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los Maradona eran en total ocho hermanos: Diego, Ana María, Elsa "Lili", Rita "Kity", María Rosa, Hugo, Lalo y Claudia "Cali". La muerte de Hugo se produce justo un año después de la de su hermano Diego Armando, quien perdió la vida a los 60 años a causa de un paro cardíaco en la residencia que habitaba en su natal Argentina.

