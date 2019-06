Image zoom Cortesía

Hugo César llegó a Estados Unidos de ilegal con la esperanza de cumplir su sueño de ser cantante. Después de trabajar duro, de haber dormido en los estacionamientos de conocidas tiendas departamentales y de enfrentar el bullying de su propia familia, el joven mexicano lanza su producción discográfica titulada “Animal”, que presentará en su gira junto a Jerry Bazúa.

Aunque la vida no ha sido fácil para el joven mexicano, se enorgullece en ser un vivo ejemplo de perseverancia y metas cumplidas y goza en callar a sus detractores demostrando que con trabajo va logrando lo que se propone.

La historia de tu llegada a Estados Unidos fue motivo de inspiración para una campaña de una reconocida cerveza….

“Me siento halagado que muchos niños me dicen que quieren ser como [yo]. Fue [una llegada] un poco complicado, riesgoso, para mi una decisión que tal vez no era la indicada para la edad que tenía. Crucé la frontera a los 14 años de inmigrante [ilegal] a Estados Unidos para buscar mis sueños. Me dormía en el carro de los estacionamientos de Wal-Mart, no tenía dinero, no tenía trabajo”.

¿Qué aprendiste de esa situación?

“Que hay que valorar lo poquito tengamos en todo momento. Los momentos con la familia, con los amigos, hay que apreciarlos. Mucha gente no se da cuenta de los momentos bonitos en los que estamos, están en el teléfono, no ponen atención, no hacen caso a los momentos que realmente tienen valor. Yo deseaba estar con mi familia, con mis amigos en México pero no podía. Eso me enseñó mucho a valorar a todas las personas”.

Sufriste bullying de tu propia familia

“Cuando llegué a Estados Unidos vivía con mi tía que siempre se portó muy bien, siempre me ayudó, me daba de comer, pero familiares cercanos que venían a la casa que tenían hijos de mi edad les decían: ‘no te juntes con él que él no es igual que tu, es un mojado [ilegal]’. Me sentía muy mal e incluso me salí de la casa de mi tía y viví en la calle un tiempo porque no tenía dinero, no tenía trabajo”.

¿Qué te dicen ahora que te ven triunfando y cumpliendo tus sueños?

“Hubo una persona que sí me dijo: ‘discúlpame por el trato que te di’. Pero gracias a [sus] palabras, al trato que me dieron, soy la persona que ahora soy. Me ayudaron demasiado, sí me sentí mal en el momento, pero salí adelante y por eso estoy haciendo lo que me gusta. Me he ganado el respeto de ellos”.

Ahora que eres padre, ¿qué consejo le darías a los padres sobre el bullying y la homosexualidad que han sido motivo de suicidio entre jóvenes?

“Que se acabe lo del machismo, tenemos que aceptar la realidad. Tenemos que estar siempre del lado de nuestros hijos, hay que apoyarlos. Si son homosexuales, gays, tratar de ayudarlos psicológicamente lo más que se pueda para que también esté preparado para enfrentar la situación. En vez de ponernos en contra, de no aceptarlos, como padres [debemos] tratar de ayudarlos lo más que se pueda, y al niño apoyarlo, quererlo y darle toda la confianza”.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

¿Qué puede esperar el público durante la serie de conciertos con Jerry Bazua?

“Mucha música, se la van a pasar muy bien. Mi compadre Jerry es a todo dar en el escenario y yo les voy a dar lo mejor de mí”.