Novio de Claudia Martín da detalles de su idilio con la actriz: "Estoy en una relación súper estable" Hugo Catalán, pareja sentimental de Claudia Martín, no dudó en dar a conocer sus sentimientos hacia la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras concluir su matrimonio con Andrés Tovar, Claudia Martín estuvo soltera un tiempo. Ahora, presume a los cuatro vientos su romance con Hugo Catalán con quien actualmente comparte créditos en la telenovela Los ricos también lloran. Incluso, presumieron lo bien que la pasaron en sus pasadas vacaciones, donde celebraron el cumpleaños del actor, y no duda en mencionar que ha vuelto a encontrar el amor. "Estoy muy enamorado, muy contento. Estoy en una relación muy estable, muy feliz y muy agradecido por eso, y creo que cuando uno está en una relación así te ayuda a ir por más cosas porque estás sobre suelo firme", confesó Catalán a los medios de comunicación. "Así es como me siento en este momento". Respecto a la posibilidad de casarse, ya que la actriz ha mencionado su interés de disolver el matrimonio religioso que tuvo con el productor de televisión, el intérprete de Roger en la película Amarres es sincero al confesar que aún no han conversado sobre el matrimonio. Sin embargo, no niega a la posibilidad de formar una familia en el futuro con su colega profesional porque está muy feliz a su lado. Claudia Martín Credit: Cortesía (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Está todo muy bien, estamos muy contentos y creo que va a seguir así por mucho tiempo", agregó. "Muchas cosas pueden pasar, no hemos hablado del asunto [de casarnos]. Estamos súper felices en el momento en el que estamos. Ahorita no hay prisa de nada". Mientras tanto, Claudia Martín y Hugo Catalán están disfrutando del éxito de la telenovela Los ricos también lloran, al tiempo que están atravesando por un gran momento sentimental. Quizá en un futuro sean más sólidos sus deseos por casarse.

