El desplante de Hugh Grant a la modelo plus size Ashley Graham en los Premios Oscar El actor Hugh Grant recibe críticas por su trato a la modelo Ashley Graham cuando ella lo entrevistó en la alfombra de los Premios Oscar. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hugh Grant fue criticado por su actitud cuando fue entrevistado por Ashley Graham. La modelo plus size y presentadora le hizo algunas preguntas en la alfombra champán previa a la gala de los Oscar. El histrión británico fue criticado en las redes sociales por supuestamente ser cortante y descortés. Durante el pre-show de la cadena ABC, Ashley Graham le hizo un par de preguntas al actor de películas como El diario de Bridget Jones, Nueve meses y Notting Hill. "Hugh Grant, tú eres un veterano de los Oscar y has estado aquí un par de veces", le dice Ashley. "¿Cuál es tu parte favorita de venir a los Oscar?". El actor responde: "es fascinante, toda la humanidad está aquí. Es una feria de vanidades", responde él irónicamente. Ella trata de reírle los chistes, pero el rostro de Grant muestra que no tiene mucha química con su entrevistadora. "¿Qué es lo que más te emociona ver hoy? Sé que probablemente has visto algunas de las películas. ¿Estás emocionado de ver a alguien ganar en particular?", le pregunta ella en el video, que se ha vuelto viral. "No, nadie en particular", dice él. Ella, ya sin saber qué preguntar, añade: "OK, ¿qué tienes puesto esta noche?". Grant responde, sin revelar su diseñador: "solo mi traje". Ella añade: "¿Tu traje? ¡Tú no lo hiciste!". Él le responde: "[fue] mi sastre". Ashley intenta que la conversación sea más amena y le pregunta: "¿Qué se siente estar en Glass Onion? Es una película maravillosa, a mí me encantó. ¿Cuán divertido es filmar algo así?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ashley Graham y Hugh Grant Ashley Graham y Hugh Grant | Credit: Steve Granitz/FilmMagic; David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for evian Grant le responde: "bueno casi no estoy [en la película], estoy como por tres segundos". Ella le dice: "bueno, sí, pero igual fuiste y te divertiste ¿no?". Grant responde: "casi". Entonces la modelo, que tiene 20 millones de seguidores en Instagram, concluye la tensa entrevista. "Muchas gracias, que bueno hablar contigo". La entrevista generó diversas opiniones en las redes sociales. Algunos acusaron a Grant de ser grosero y de no mostrar interés en ser parte de la ceremonia de los Oscar, felicitando a Ashley Graham por no perder la paciencia ante las cámaras. Otros, por el contrario, defendieron al actor, opinando que no estaba siendo descortés, simplemente "real", y criticándola a ella por no hacer mejores preguntas ni entender el humor seco del actor.

